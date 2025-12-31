Başkan Yılmaz bazı sektörlerdeki daralmaya dikkat çekti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yılın son meclis toplantısında 2025 ekonomisi masaya yatırıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, tarım, tekstil ve inşaatta yaşanan daralmaya dikkat çekerek 2026 için finansman sorununun çözülmesi çağrısında bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken, ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeler, Manisa iş dünyasının mevcut durumu, Odanın yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler ile 2026 yılına ilişkin hedefler ele alındı.

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 2025 yılının ekonomik göstergeler açısından bir önceki yıla göre daha olumlu geçtiğini ancak yapısal sorunların devam ettiğini söyledi.

"Bazı sektörlerimiz 2025 yılında ciddi sıkıntılar yaşadı"

Sektörel değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Tarım sektöründeki küçülmenin tarımsal ve hayvansal üretimde kayıplara yol açtığını belirten Yılmaz, sanayi sektöründe özellikle tekstil alanında ciddi daralmalar yaşandığını ifade etti.

İnşaat sektöründe konut fiyatları ve kira bedellerindeki artışların maliyetleri yükseltirken sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini dile getiren Yılmaz, Euro/Dolar paritesindeki artışın ise ihracatçılar ve turizmciler üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin itici gücü tüketim değil, üretim ve yatırımdır"

Türkiye ekonomisinin temel itici gücünün tüketim değil, üretim ve yatırım olması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, tüketim kaynaklı geçici canlanmalar yerine katma değerli üretimi ve kalıcı yatırımları önceleyen bir büyüme modelinin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Ülkemize yeni yatırımlar çekebilmek için yatırım ortamını iyileştirmeliyiz. Sanayicimizin ve tüccarımızın en büyük beklentisi, 2026 yılında finansman sorununun hafiflemesi ve kredi kısıtlarının kaldırılmasıdır" dedi.

SEGE-2025 verilerine göre Manisa güçlü konumunu koruyor

Konuşmasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan SEGE-2025 verilerine de değinen Başkan Yılmaz, Manisa'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda yer aldığını belirtti.

SEGE-2025 verilerine göre Manisa; 81 il arasında 20'nci sırada, teşvik belgeli yatırımların toplam tutarında yüzde 5,3 pay ile 4'üncü sırada, istihdam oranında 13'üncü sırada, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde çalışan oranında 8'inci sırada ve kişi başına düşen ihracatta 14'üncü sırada yer aldı. Yılmaz, bu verilerin Manisa'nın güçlü sanayi altyapısını ve rekabetçi yapısını ortaya koyduğunu ifade etti.

2025 yılı faaliyetleri paylaşıldı

Toplantıda Manisa TSO'nun 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler de meclis üyeleriyle paylaşıldı. İhracat, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, enerji verimliliği, e-ticaret, kurumsal yönetim ve devlet destekleri başta olmak üzere birçok alanda seminer ve paneller düzenlendiği belirtildi.

Ulusal ve uluslararası projeler, iş ve inceleme gezileri, eğitim programları ve genç istihdamına yönelik çalışmalarla Manisa iş dünyasına katkı sunulduğu vurgulandı.

2026 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Meclis toplantısında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026 Yılı Bütçesi de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen bütçenin, Odanın hizmet kapasitesinin artırılması ve Manisa iş dünyasının rekabet gücünün desteklenmesi amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Toplantının sonunda yeni yıl mesajı veren Başkan Yılmaz, "2026 yılının iş dünyamıza, şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini diliyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA