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Manisa haberi... Manisa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak

Manisa haberi... Manisa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak

Manisa haberler... Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali ve trafo kurulumu yapım işi, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.

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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali ve trafo kurulumu yapım işi, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.

Gölmarmara Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25 yıl süreli gelir paylaşımlı 2 bin 500 kilovat güneş enerjisi elektrik üretim santrali ve 1250 kilovat trafo kurulumu yapım işi için ihaleye çıkılacak.

İşin muhammen bedeli 41 milyon lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon 230 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 12 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de Gölmarmara Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Öte yandan, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce açık ocak sahasında derinliği 0 ile 400 metre arasında değişen toplam 1000 metrelik karotlu sondaj kuyusu açılması için hizmet alımı yapılacak.

İhale, 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Çan Linyitleri İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğünde "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı, Satın Alma Şube Müdürlüğü'nde görülebilecek, bedeli karşılığında aynı yerden temin edilebilecek.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Gölmarmara Manisa Ekonomi Haberler

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