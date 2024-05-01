Manisa'da Üzüm Üreticileri Sağlıklı ve Verimli Ürünler İçin Mücadele Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında üreticiler daha sağlıklı ve verimli ürünler alabilmek için salkım salkım mücadele ediyor.

Sarıgöl ve çevresinde çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm bağlarında salkım altı kartlaşan yaprakların ve salkımdaki dökülmeyi önlemek için bağlardaki yoğun çalışma devam ediyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Fatih Akın üzüm bağlarında yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Çekirdeksiz üzümlerde çiçek öncesi veya hemen sonrası, çekirdekli üzümlerde ise çiçek başlangıcı üzümün altındaki artık görevini tamamlayıp kartlaşan ve küçülmeye başlayan dip yaprakları alırız. Bağ hava almış olur. Hastalıklardan doğal yöntemle korumuş oluruz. Ayrıca çekirdekli üzümlerde çiçek içinde alınan yaprak bağın sürgününü durdurup asmanın yararlı bölgeye güç vermesini sağlar ve fazla çiçek dökülmesini önler. Çekirdeksizlerde hedef dökülmeyi azaltmamak olduğu için bu işi ya çiçekten önce ya da çiçek bitiminde yapmakta fayda vardır. Bu da gücün yine salkıma gitmesini, salkım ve tanenin daha iyi büyümesini sağlar. Ayrıca ilaç salkımlara daha iyi işlemiş olur." - MANİSA