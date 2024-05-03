Manisa'da Emcelli Biberleri Rekor Fiyattan Satıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinde 600 metrekarelik serada yetiştirilen Ege Bölgesi'nde acısı ve tadıyla oldukça ünlü olan Emcelli Biberlerinin ilk ürünü Sarıgöl pazarında 300 TL'den satışa çıktı. Tezgaha gelen biber kısa sürede tükendi.

Bölgede ilk kez bu yıl mayıs ayının 3. günü pazara 30 kilogram toplanarak getirilen ünlü Emcelli Biberlerinin kilosu 300 liradan kısa sürede satıldığını ifade eden üretici Nurullah Akbay, "Bu sezon Emcelli Biberini bölgede ilk yetiştiren ben oldum. 600 metrekarelik serada 2 bin biber yetiştirdim. İlk ürünlerimizi ilk etapta 30 kilogram topladım. Pazarda yerli ürün olması nedeniyle kilosunu 300 liradan bir saat içerisinde sattım. Alan bir, iki ve üç kilo birden alıyor. İlerleyen günlerde daha fazla biber olacak bu kez ilk olarak Ege bölgesinde mayıs ayının içinde pazara getirdim. Ünlü Emcelli Biberlerimiz acısı ile bilinir "dedi. - MANİSA