Mahmut Gürcan: E-ticaret küresel ticaretin ana taşıyıcı kolonlarından biri haline geldi

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ticaretin yapısının, tüketici beklentilerinin, alışveriş alışkanlıklarının ve iş yapma modellerinin hızla değiştiği bir dönemden geçildiğini söyledi. E-ticaret kanalları, dijital pazaryerleri, yeni nesil çok kanallı perakende modelleri, hızlı teslimat çözümleri ve güvenli ödeme sistemlerinin ticaretin yapısını her geçen gün yeniden şekillendirdiğini belirten Gürcan, bu dönüşümün firmalara yalnızca bulundukları pazarda değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da tüketiciye ulaşma imkanı sağladığını ifade etti.

"E-TİCARET KÜRESEL TİCARETİN ANA TAŞIYICI KOLONLARINDAN BİRİ OLDU"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuşmasında dijitalleşmenin perakende ve ticaret alanında yarattığı dönüşüme dikkat çekti. Gürcan, uygun pazarı hedefleyen, dijital kanalları etkin kullanan, müşteri deneyimini önceleyen ve lojistik süreçlerini doğru yöneten firmaların artık çok daha geniş pazarlara ulaşabildiğini söyledi. Bu nedenle e-ticaret, perakende, lojistik, ödeme sistemleri, teknoloji sağlayıcıları ve küresel pazaryerlerini bir araya getiren stratejik buluşma zeminlerini önemsediklerini belirtti. Gürcan, küresel perakende sektörünün 30 trilyon doların üzerinde seyrettiği bir ortamda e-ticaretin perakendenin en dinamik büyüme alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Küresel perakende e-ticaret hacminin 2025 yılında 6,5 trilyon dolara ulaştığını, 2026 yılında ise bu rakamın 7 trilyon dolara yaklaşmasının beklendiğini aktaran Gürcan, bu görünümün e-ticaretin artık perakendenin tamamlayıcı bir kanalı olmaktan çıkarak küresel ticaretin ana taşıyıcı kolonlarından biri haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN E-TİCARET HACMİ 4 TRİLYON 567 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"

Mahmut Gürcan, Türkiye'nin e-ticaret alanındaki büyümesine ilişkin güncel verileri de paylaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı e-ticaret görünüm raporuna değinen Gürcan, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 52,2 oranında artarak 4 trilyon 567 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Bir önceki yıl bu hacmin yaklaşık 3 trilyon TL düzeyinde olduğunu belirten Gürcan, son altı yıllık büyüme oranlarının e-ticaretin artık yalnızca bir satış kanalı olmaktan çıktığını ortaya koyduğunu ifade etti. Gürcan, perakende e-ticaret hacminin de 2024 yılına göre yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar TL'ye yükseldiğini aktardı. 2019-2025 yılları arasındaki bileşik büyüme oranının yüzde 83,7 olarak gerçekleştiğini belirten Gürcan, özellikle pandemi dönemi ve sonrasında e-ticarette hızlı bir yükseliş yaşandığını dile getirdi. Dijital ödeme sistemlerindeki gelişmeler, kargo ve teslimat altyapısının yaygınlaşması, tüketici güveninin artması, kampanya ve indirimler ile mobil cihazlar üzerinden alışveriş kolaylığının bu büyümeyi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

"DİJİTAL TİCARET TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TAŞIYICI UNSURLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'de mobil cihaz kullanımının yüzde 95'lerin üzerinde olduğunu ve bunun e-ticareti destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Gürcan, e-ticaretin 2025 yılı itibarıyla Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasılası içindeki oranının yüzde 6,9 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, bu oranın sektörün ekonomiye doğrudan katkı yapan büyük bir yapıya dönüştüğünü gösterdiğini söyledi. Ayrıca e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2025 yılında yüzde 19,3'e ulaştığını dile getirdi. Bu verilerin, Türkiye'de yaklaşık her beş alışverişten birinin e-ticaret platformları üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyduğunu belirten Gürcan, dijital ticaretin işletmeler için erişilebilir bir model haline geldiğini söyledi. 2023 yılında e-ticaret üzerinden satış yapan işletme sayısının 559 bin olduğunu, 2024 yılında bu rakamın 600 bine, 2025 yılında ise 634 bine yükseldiğini aktaran Gürcan, bu artışın hem dijitalleşmeye duyulan güveni hem de girişimcilerin bu alana olan ilgisini açık şekilde gösterdiğini ifade etti.

E-İHRACAT DESTEKLERİYLE TÜRK MARKALARININ KÜRESEL PAZARLARDA GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı'nın temel önceliklerinden birinin firmaların e-ticaret ve e-ihracat kanallarını daha etkin kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Perakende sektörünün dijital dönüşümünü desteklemeyi ve Türk ürünlerinin küresel pazarlarda daha güçlü yer almasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Gürcan, 2023 yılında uygulamaya alınan e-ihracat destekleriyle firmaların küresel pazaryerlerinde daha güçlü konumlanmalarını desteklediklerini ifade etti.

Gürcan, hedef ülke sayısını 26'dan 35'e çıkardıklarını, dünya genelinde faaliyet gösteren pazaryerleriyle stratejik iş birliklerini yaygınlaştırdıklarını söyledi. Walmart, Wayfair ve TikTok gibi önemli pazaryerleriyle doğrudan temas kurulduğunu belirten Gürcan, Türk markalarının yabancı pazaryerlerinde hesap açılışı, ürün listeleme ve satış süreçlerine katkı sağlandığını aktardı. Bu çalışmalarla firmaların yalnızca desteklerden yararlanmasını değil, aynı zamanda küresel e-ticaret aktörleriyle doğrudan buluşmasını, yeni pazarlara daha hızlı giriş yapmasını ve uluslararası dijital satış kanallarında daha görünür hale gelmesini hedeflediklerini söyledi. Gürcan, yürütülen politikalar sonucunda 2022 yılında 8 bin 132 olan e-ihracatçı firma sayısının 2025 yılı itibarıyla 11 bin 420 seviyesine ulaştığını açıkladı. E-ihracat alanında nitelikli insan kaynağını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarının da sürdüğünü belirten Gürcan, üniversitelerle yapılan iş birlikleri kapsamında e-ihracat uzmanlığı sertifika programlarının hayata geçirildiğini ifade etti. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, gelişmiş lojistik ağı, dinamik perakende sektörü ve büyüyen e-ticaret ekosistemiyle dijital ticarette bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Gürcan, WORLDEF Istanbul 2026'nın yeni ortaklıklara, yatırımlara ve ihracat başarılarına vesile olmasını diledi.