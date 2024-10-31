Üye Girişi
Haberler

Madencilik Sektörü Türkiye Ekonomisine Önemli Katkılar Sağlıyor

Madencilik Sektörü Türkiye Ekonomisine Önemli Katkılar Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, madencilik sektörünün Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 1'ini oluşturduğunu ve ihracatın 5 milyar doları aştığını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "2023 yılında 270 milyar liralık hacimle Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1'ini madencilik sektörü oluşturuyor. İhracatta da 5 milyar doları aşan bir düzey yakalamış durumda. Hammadde ve ürün olarak imalat sanayiine girdi sağlayan madencilik sektörü, birçok sektöre doğrudan yaptığı katkılarla ekonomiyi geliştiren özel bir sektör" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "MIS Madencilik Kongresi, İş Makineleri ve Ekipmanları Fuarı"nın açılışına katıldı. Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, ATO üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetlinin yer aldığı programda konuşan Baran, madenlerin tarihten bu yana insanlık için önemine dikkat çekti.

"Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1'ini madencilik sektörü oluşturuyor"

Türkiye'nin madencilik açısından kısmen kendi kendine yeten ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Baran, dünyada ticareti yapılan 90 madenin 70'inin Türkiye'de kaynak olarak bulunduğunu, bunlardan 22'sinin de ihraç edilebilir halde olduğunu söyledi. Baran, "2023 yılında 270 milyar liralık hacimle Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 1'ini madencilik sektörü oluşturuyor. İhracatta da 5 milyar doları aşan bir düzey yakalamış durumda. Hammadde ve ürün olarak imalat sanayiine girdi sağlayan madencilik sektörü, birçok sektöre doğrudan yaptığı katkılarla ekonomiyi geliştiren özel bir sektör" diye konuştu.

Türkiye'nin en zengin maden rezervinin bor olduğunu hatırlatan Baran, "Dünyadaki bor rezervinin yüzde 72'si ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en çok mermer ve traverten ihraç eden ülkelerinden biriyiz. Çinko, bakır ve krom cevherlerimiz Çin'den Amerika'ya, İspanya'dan Hindistan'a kadar ihraç ediliyor" açıklamasında bulundu.

Ankara madencilikte de öncü

Ankara'nın madenlerin yanı sıra hammadde kaynakları bakımından da zengin ve sektörün öncüsü bir şehir olduğunu belirten Baran, "Trona başta olmak üzere çimento hammaddeleri, bentonit, kaya tuzu, kireçtaşı, kum-çakıl, sodyum sülfat ve mermer Ankara'nın zenginlikleri arasında yer alıyor" dedi.

Baran, emek yoğun bir alan olan madencilik sektörünün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon kişiyi aşan istihdam sağladığını dile getirdi. Madencilik sektörünün çevre konularıyla da ilgili olduğuna dikkat çeken Baran, "İklim değişikliği konusunda kaygılar küresel düzeyde artıyor. Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan madencilik sektörünün, ihracat pazarlarımızda yaşanan değişim ve dönüşüme kayıtsız kalması mümkün görünmüyor. Sektörün öncüsü olan kuruluşlar, süreci yakından takip ediyor. Ülkemiz bir yandan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, diğer yandan çevreci ve çevreyi koruyarak üretim gerçekleştirmek için de önemli adımlar atıyor. Madenlerimizde yeni çevre normlarına uygun önlemler alınarak, üretim gerçekleştirilmesi bugünün sorunu gibi gözükse de bizim gelecek nesillere karşı en birinci sorumluluğumuz durumunda" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Madencilik Türkiye Ekonomi İhracat Enerji ankara Finans Çevre Maden

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.