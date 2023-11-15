Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öztaş Makine ve Metal Fabrikası ile Asel Teknik'i ziyaret etti. Vali Işın, üretim süreçlerini inceleyip işçilerle sohbet etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Öztaş Makine ve Asel Teknik'i ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, üretimi yerinde görmek ve iş dünyasının taleplerini dinlemek amacıyla 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Öztaş Makine ve Metal Fabrikası ile Asel Teknik'i ziyaret etti.

Ziyarette, Öztaş Makine ve Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öztaş ve Asel Teknik Makine İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yenipazar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barkın Minez ile birlikte üretim alanlarını gezen Vali Işın, üretim süreçlerini inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşçilerle de görüşüp sohbet eden Işın, kolaylıklar diledi.

Kütahya'nın sanayi şehri olduğunu belirten Vali Musa Işın, "Her fırsatta üretim alanlarını ziyaret ediyor, iş dünyasının talep ve ihtiyaçlarını dinliyor, imkanlar dahilinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Firmalarımızın çalışmalarını başarıyla sürdürebilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA