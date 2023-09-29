Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ve Hisarcık ilçe belediyelerinin önderliğinde kurulan Orta Ölçekli Sanayi Sitesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Işın, bölgenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın Orta Ölçekli Sanayi Sitesini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ve Hisarcık ilçe belediyelerinin önderliğinde kurulan Orta Ölçekli Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Vali Musa Işın, Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Bölgesini ziyaretinde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'dan bölgenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Işın'a ziyaretinde, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti. - KÜTAHYA