Kütahya Valisi Musa Işın, KÜTBO Yönetim Kurulu'na iade-i ziyarette bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Tarım alanında yapılacak çalışmalar, projeler ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeler değerlendirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Meclis Başkanı Halit Topbaş ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Kütahya'da tarım alanında yapılacak çalışmalar, projeler ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeler değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Gültekin, Ticaret Borsasının yapmış olduğu hizmetlerden, Elektronik Satış Salonu, Laboratuvar Analizleri, TÜRİB Acenteliği ve diğer birimlerin sunmuş olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kütahya'da üretilen ve yetiştirilen yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili alınması konusunda Borsa olarak çok önem verildiğini belirterek, coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin pazar paylarının arttırılması konusunda yapılacak ortak projeler değerlendirildi. İldeki meslek liselerine verilen destekler paylaşıldı.

Tarımın kalitesinin daha da artırılması hususunda istişare yapılarak, arazi toplulaştırılması, ürün çeşitliliğinin daha aza indirilmesi konuları müzakeresi yapıldı. KUTBO olarak, Kütahya ve bölgenin gelişimine yönelik yapılacak tüm projelere destek verileceği belirtildi. - KÜTAHYA