Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Mezunlarını Sanayiye Kazandırmak İçin Proje Başlattı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, mezun öğrencilerin kendi mesleklerini icra etmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir proje başlattı. Proje kapsamında okul müdürleri, alan şefleri ve öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilerek, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan stratejiler üzerinde duruldu. Projenin odak noktası, öğrencilerin kendi mesleklerini icra etmelerine imkan tanıyarak sanayiye katılımlarını ve istihdamı artırmak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri mezunlarını sanayiye kazandırmak ve her öğrencinin kendi mesleğini icra etmesini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir proje başlattı. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ekibi, bu proje doğrultusu

nda ildeki tüm Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerini ziyaret etti.

Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İnsan Kaynakları Şefi Merve ANBAR ve Kurumsal İletişim Departmanı Ali Rıza Vidinlioğlu'ndan oluşan ekip; öğrencilerin eğilimleri, okudukları bölümler ve mezun olduktan sonra mesleklerini icra etmelerine yönelik teşvikler gibi konuları içeren detaylı görüşmeler için okul müdürleri, alan şefleri ve öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirerek, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan stratejiler üzerinde durdu.

Projenin odak noktası, öğrencilerin kendi mesleklerini icra etmelerine imkan tanıyarak sanayiye katılımlarını ve istihdamı artırmak. Bu doğrultuda, Kütahya OSB'nin sağlayabileceği destekler, kariyer platformu İş'te OSB'nin avantajları ve mezun öğrencilerin kendi meslek alanlarına uygun iş fırsatlarını en kısa sürede değerlendirebilme imkanları konuşuldu.

Ziyaretlerin ardından oluşturulacak raporla, projenin verimliliği ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu girişimle birlikte, teknik personel istihdamında artış sağlanması ve her mezunun kendi mesleğiyle buluşması için önemli adımlar atılacak.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin, projenin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin mesleklerini öğrenmeleri, sanayiyle iç içe olmaları ve kendi uzmanlık alanları ile ilerlemek bizim için büyük bir öncelik. Bu projeyle onlara destek olmak, geleceğimizi şekillendirmek adına önemli bir adım" ifadelerine yer verdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin bu projesiyle, gençlerin mesleklerine erişimi kolaylaşacak ve bölgedeki istihdam potansiyeli artırılacak. - KÜTAHYA