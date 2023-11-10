Kütahya'da doğal afetlerden zarar gören 510 çiftçiye buğday tohumu desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyonuyla Tarımsal Şubesi ile İlçe Müdürlükleri teknik personeli tarafından afetlerin oluşumunda tespiti yapılan 2023 üretim sezonu içerisinde yangın, aşırı yağış, dolu, sel, su baskını ve benzeri nedenlerle tarımsal ürünlerinde maddi kayıplar yaşayan...

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyonuyla Tarımsal Şubesi ile İlçe Müdürlükleri teknik personeli tarafından afetlerin oluşumunda tespiti yapılan 2023 üretim sezonu içerisinde yangın, aşırı yağış, dolu, sel, su baskını ve benzeri nedenlerle tarımsal ürünlerinde maddi kayıplar yaşayan 510 kişiye, 95 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Şubesi ile İlçe Müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından afetlerin oluşumunda tespiti yapılan 2023 üretim sezonu içerisinde yangın ve olumsuz hava şartları nedeniyle tarımsal ürünlerinde maddi kayıplar yaşayan üreticilerimize, maddi kayıplarını bir nevi kapatmak adına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nden ödenek talep edilmiştir. Gelen ödenek çerçevesinde, merkez ilçemizde zarar gören 7 köy ve mahallede, 7 ilçemizle birlikte toplam 510 kişiye, 3 bin 500 dekar alanda ekimi yapılacak olan 95 ton buğday dağıtımı yapılmıştır" denildi.

Buğday tohumu dağıtım töreni İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, Kütahya Defterdarı Mustafa Bakır, DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, personel, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, " Bir daha böyle afetler yaşanmamasını diliyorum. Bir nebze de olsa üreticilerimizin derdine ortak olmak adına, dağıtılan tohumların hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Valimiz Musa Işın'a, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dağıtılan Sarı Mustafa ekmeklik buğday tohumu uygun fiyattan alınarak buğday tohumlarının büyük bir kısmı ödenekten karşılanmış olup, üreticiye düşük maliyetle temini sağlanmıştır" dedi. - KÜTAHYA