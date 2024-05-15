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Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisi geldi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 2 kruvaziyer gemisi, toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemilerinden Malta bayraklı olan Celebrity Ascent'in kente ilk kez sefer yaptığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 2 kruvaziyer gemisi, toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemilerinden Malta bayraklı olan Celebrity Ascent'in kente ilk kez sefer yaptığı belirtildi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Malta bayraklı Celebrity Ascent ve Bahama bayraklı Seabourn Quest yanaştı. İki gemi ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise kent merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı. Celebrity Ascent'in yıl boyunca Kuşadası'na birçok sefer düzenleyeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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