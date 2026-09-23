Küresel piyasalar enerji arzına yönelik iyimserliklerden destek buluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki dolaylı etkileri sürerken, ülkelerin diplomatik yollarla sükuneti sağlayabileceğine yönelik iyimser beklentiler piyasalarda olumlu fiyatlamaların oluşmasına katkı sağlıyor.

ABD'de dün düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ara seçimlerden sonra, belki de önce sona erebileceğini kaydetti.

Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'la ya anlaşma yapma ya da bu ülkeyi "yok etme" yönünde bir karar verme sürecinde olduğunu belirterek, "(3 Kasım'daki) Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." dedi.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda da çok çalıştıklarını ve savaşın durmasını istediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya gelen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak." dedi.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

Söz konusu gelişmeler, özellikle enerji arzı açısından öne çıkan iki büyük jeopolitik risk unsuru olan Orta Doğu'daki gerilim ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın dönemde sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Ayrıca İran, şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açabileceğini duyurdu. Bununla birlikte petrol fiyatları arzın artabileceği öngörüleriyle gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına sarktı.

Petrol fiyatlarında geri çekilme enflasyon endişelerini bir nebze yumuşatırken, tahvil piyasalarındaki baskıyı da hafifletti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir kez faiz artışına daha gidebileceği beklentileri sınırlı ölçüde gerilese de, söz konusu ihtimaller güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor.

Öte yandan bugün gözler dünya genelinde açıklanacak PMI verilerine çevrildi.

Analistler, PMI verilerinde dünya genelindeki ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, söz konusu verilerin aynı zamanda enflasyon riskleri sürerken merkez bankalarının gelecek dönemdeki politika adımlarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Bu arada piyasalarda yapay zekaya ilişkin iyimserlikler korunuyor. Yapay zekada yeni yatırımlar ve yeni dil modellerindeki hızlı gelişimin bu alanda yatırımları artıracağı ve çip, bellek ve diğer altyapı malzemelerine talebin devam edeceği beklentileri gücünü koruyor.

Bu gelişmelerin ışığında, enerji arzına yönelik endişelerin azalmasıyla dün yüzde 1,1 azalışla 99,3 dolara inen kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yüzde 1,3 düşüşle 97,9 dolarda seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,97'de yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,7 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yüksek kalmasıyla altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 345 dolardan alıcı buluyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,36 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, jeopolitik gelişmeler ve BM Zirvesindeki mesajlar bölge piyasalarında ön planda yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, böylesi bir görüşmenin düzenlenmesi durumunda, üç ülke liderinin savaşla ilgili en önemli konuları ele alabileceğini savunarak "Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de kamu borçlanması ağustosta 18,3 milyar sterline ulaşarak hükümetin resmi tahmininin 3,5 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti. Hükümet harcamalarının gelirleri aşması nedeniyle artan borç, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 2,9 milyar sterlin üzerinde hesaplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ın yaptırım listesinden çıkarılması, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ise 36 ay uzatılmasında anlaştı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir hakimken, Japonya borsaları bugün de işleme kapalı olacak.

Bölgede enerji maliyetlerindeki gerilemeye karşın risk iştahının sınırlı kaldığı gözlenirken, Trump ile Şi Cinping'in olası görüşmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesine karşı ekonomik korumacı tedbirleri değerlendirdiği bir dönemde, Çin ve AB'nin stratejik ortaklar olduğu ve ticaret savaşına girmemeleri gerektiği mesajını verdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'ndaki 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaların ortasında istikrar adası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir." dedi.

Erdoğan, Trump'ın katılımıyla gerçekleşen İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Körfez'deki yangına ilişkin ufukta bir çözüm görünüyor mu?" sorusuna Erdoğan, "Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için." yanıtını verdi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Karahan, "Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." dedi.

Bu arada İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Dolar/TL dünü 48,7830'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8370'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksinin ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı hanehalkı beklenti anketi

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

Japonya'da piyasalar kapalı olacak

Kaynak: AA