Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kurban pazarında 2,5 yaşındaki Paşa isimli boğa, 1 tonluk cüssesiyle 150 bin liraya satıldı. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları arife gününe kadar devam edecek.

Kurban pazarının Paşa'sı: 1 tonluk cüssesiyle 150 bin liraya satıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan kurban pazarında 2,5 yaşındaki Paşa isimli boğa, 1 tonluk cüssesiyle 150 bin liraya satıldı.

İlçenin Saca Mahallesi'nde bulunan kurban pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar devam ederken, pazarda bulunan 1 tonluk Paşa, 150 bin liraya alıcı buldu. Yaylada arpa ve yonca ile özel bakılan Paşa, pazarın gözdesi oldu. Bayram arifesine kadar satışların devam edeceği kurban pazarında, bir yanda besiciler ve alıcılar sıkı pazarlık gerçekleştirirken, diğer yandan ise satılan kurbanlıklar kesilecek alanlara götürülüyor. Küçükbaş hayvanların 5 bin, büyük baş hayvanların 30 bin liradan başladığı pazarda ise geçen yıla oranla satışların iyi olduğu öğrenildi.

"1 tonluk Paşa'yı 150 bin liraya verdik"

Her yıl kurban pazarında besili boğalar satarak bayrama hazırladıklarını ifade eden Yaser Felek, "Paşa isimli kurbanımızı çok sevdiğimiz bir dostumuz yaylada büyüterek bu hale getirdi. Paşa, 2,5 yaşındadır. Geçtiğimiz yıl da Paşa'nın babasını kurbanda kesmiştik. Paşamızı bu yılki kurbanda 150 bin liraya verdik. Aslında normal değer 180 bin liradır. Paşa arpa ve yonca ağırlıklı beslenmesiyle büyütüldü. İyi bir kurbanlık büyütmek isteten mutlaka arpa ve yonca ağırlıklı büyütmesi gerekmektedir" dedi.

Pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının arife gününe kadar devam edeceği bildirildi.