KTO Başkanı Öztürk Türkiye ve Konya ekonomisini değerlendirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk KTO olarak, Konya ve dolayısıyla Anadolu ekonomisinin güçlenmesi, yerel ve sektörel gelişimin sağlanması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Konya basının temsilcileri ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda Türkiye ve Konya ekonomisinin 2024 yılı verilerini değerlendiren Başkan Öztürk, iş dünyasının beklentilerini paylaştı. Öztürk, Konya Ticaret Odası çatısı altında kurulan iştiraklerde gelinen durumu ve yürütülen faaliyetler ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Konyamızın, ülkemiz ekonomisinin ilerlemesine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermek, Türkiye ekonomisinin ulaştığı büyüklükte Konya'nın yerini vurgulamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca, Konya Ticaret Odası olarak, Konya ve dolayısıyla Anadolu ekonomisinin güçlenmesi, yerel ve sektörel gelişimin sağlanması için çalışmalarımıza devam ederken, sizlerin görüş ve önerilerine büyük önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Sağlayacağınız katkılar, gelecekte yapacağımız çalışmalarla ilgili izleyeceğimiz yola ışık tutacaktır. Bugün düzenlediğimiz toplantımızın bu amaca vesile olacağına inanıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de 2024 yılındaki sosyal ve ekonomik gelişmeleri ve 2025 yılı beklentilerimizi, Konya Ekonomisi değerlendirmemizi ve Konya Ticaret Odası çatısı altında yer alan kurumlarımızda geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşacağız. Konya Ticaret Odası olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama kararlılığımız ve tüm kurumlarımızla bu hedef doğrultusunda çalışma azmimiz devam edecektir. Toplantımız vesilesi ile odamızın ismi adı altında şehrimize kazandırdığımız tüm eserlerimizin yapımında ve faaliyetlerinin devamında büyük emeği olan yönetim kurulumuzdan çalışma arkadaşlarıma, oda meclisimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tüm eserlerimizin gerçek sahibi Konya Ticaret Odası üyelerine sizlerin aracılığıyla en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekten dolayı şehrimiz basın camiasının temsilcisi olan siz değerli misafirlerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Reel sektörün temel beklentisinin; fiyat istikrarı, enflasyonun düşürülmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme, istihdamın artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz"

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk, "2024 yılında Türkiye ekonomisinin en temel gündem maddesi enflasyon olmuştur. Yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında TCMB'nin sıkı parasal duruşu ve mali politikalar tarafındaki tasarruflar, Türkiye ekonomisinde yavaşlamaya neden oldu. Son olarak geçen hafta açıklanan 2024 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları da, yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,1 oranında bir büyüme kaydetti. Son çeyrekte ise çok muhtemeldir ki; sıkı para politikasının gecikmeli etkisi daha çok hissedilecek; yüksek faizler talebi baskılamaya devam edecek ve büyümeyi baskılayıcı etkisi çok daha belirgin hissedilecektir. Enflasyonla mücadele çerçevesinde geçici bir süre ekonomik büyümeden ve yatırım harcamalarından ödün vermek gerektiğini biliyoruz. Faiz indiriminin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Çünkü beklenen enflasyon karşısında ciddi bir pozitif reel faiz alanı var. Yüzde 17'lerde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi. Mevduat 50'lerde. Orada ciddi bir makas var. Yılsonuna doğru bu alan iyice genişleyecek ve Merkez Bankası'na indirim için alan tanımlıyor. Talebi canlandırabilecek bir faiz indirimi görebilmemiz için ise, öncelikle TL'ye olan güvenin kalıcı bir şekilde oluşmasına ve enflasyonun Türkiye ekonomisinin en azından düşük çift haneli seviyelere ulaşılmasına ihtiyaç duyacağız. Türkiye'nin makroekonomik verilerinde görülen bu kısmi bozulma çerçevesinde Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) 2025-2027 açıklandı. 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin amacı, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlendi. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken, enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 1,7'ye, işsizlik ise 10,3'ten 9,4'e düşürüldü. OVP dönem sonunda yani 2027 yılı sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefleniyor. Program dönemi sonunda enflasyonun yüzde 7'ye, bütçe açığının milli gelire oranının ise yüzde 2,5 oranına gerilemesi bekleniyor. Reel sektörün temel beklentisinin, fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun hedeflenen rakamlara ve nihayetinde tek haneye düşürülmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme, istihdamın artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Başta finansmana erişim olmak üzere iş dünyasının üretime, yatırıma ve istihdama yönelik ihtiyaçlarının gözetilerek uygulanması da programın başarısını artıracaktır. Yeni programda, reel sektör ve kamu arasındaki diyaloğun ve istişarenin daha fazla artırılması için gerekli adımların atılacağına yönelik sinyaller de büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

"Konya, birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde veriler ile ülke ekonomisine pozitif katkı sağlıyor"

Konya ekonomisini değerlendiren Başkan Öztürk, Konya'nın uzun yıllardır olduğu gibi 2024 yılında da ihracat, istihdam, gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik vb. birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde veriler ile ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olduğunu kaydetti. Başkan Öztürk, "İl Düzeyindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH) 2012 yılındaki 33 milyar TL iken en son açıklanan 2022 verilerine göre yaklaşık on kat artarak 320 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu veriler ile Konya, Türkiye'nin toplam GSYH'den yüzde 2,1 pay alarak il bazında 7'nci sırada yer almıştır. Konya, yüzde 6,1 işsizlik oranı, yüzde 51 istihdam oranı ve yüzde 54 işgücüne katılım oranı ile işgücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasında yer almaya devam etmiş olup, Türkiye ortalamasının üzerinde performans göstermiştir. Konya iş dünyası, ihracat konusunda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmektedir. 2023 yılında 3.3 milyar dolar ihracat yapan ilimiz, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5'ini gerçekleştirmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 10 aylık ihracatımız ise 2.9 milyar dolardır. Konya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en çok ihracat yapan 10. ildir. Aynı dönemde Türkiye ihracatı 186.5 milyar dolardır. Konya, Türkiye'de 2024 yılında (Ocak-Ekim) en çok ihracat yapan 10 il içerisinde, bir önceki yıla göre ihracatını en çok artıran 3. il olmuştur. Türkiye'de ilk kez yerel düzeyde başlattığımız çalışma ile 2012'den bugüne Konya İli Ekonomik Göstergelerini yayınlıyoruz. Her ay, ilgili sektörlerle sahada toplam 800 adet anket yapılmakta, analiz edilmekte ve yayınlanmaktadır. Ekonomik göstergeler; Konya Perakende Güven Endeksi, Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Konya İstihdam İzleme Bülteni, Konya Dış Ticaret Bülteni'ni kapsamaktadır. 2013'den bugüne her yıl, Konya ile alakalı bütün verilerin bir araya getirildiği Konya Ekonomi Raporu'nu hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası ve iştiraklerinin faaliyetleri

Konya Ticaret Odası ve iştiraklerinin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Selçuk Öztürk, KTO'nin 142 yıllık köklü geçmişiyle şehrin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültür alanlarda gelişimine katkı sağlamak için dün olduğu gibi bugün de canla başla hizmet etmekte olduğunu belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon Avroluk Akıllı Teknolojiler Merkezimiz Konya ve bölgede akıllı ürün odaklı, prototipleme ve Ar-Ge projeleri geliştirmektedir. AKİTEK, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. KOSAM, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda araştırma ve çalışmalar yapan, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları bilgileri üreterek sorunlarına çözüm üreten, büyük veri analizi ile mevcut durumu değerlendiren ve geleceğe dair yol haritası çizen Konya'nın ilk ve tek Stratejik Araştırma Merkezi ve Düşünce Kuruluşu'dur. KOSAM, KTO Karatay Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde, kendi ofisinde hizmet vermektedir. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (KTO-TAM) amacı; oda üyelerinin kendi aralarındaki veya bir tarafı oldukları tahkim ve arabuluculuğa elverişli tüm hukuki uyuşmazlıkların, hakem, hakem kurulu veya arabulucu tarafından çözüme bağlanmasıdır. KTO-TAM bünyesinde 19 arabulucu avukat bulunmakta olup şimdiye kadar 584 görüşme gerçekleştirilmiştir. KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, 7 Farklı Birim, KTO Fuar Şubesi, KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi MYO, KTO Vakfı Oteli bulunmaktadır. KTO Mesleki Eğitim Merkezi faaliyete başladığı günden bugüne kadar toplam; 501 adet meslek kursu, 8 bin 307 kişiye mesleki eğitim, 400'den fazla kişinin istihdamını gerçekleştirmiştir. Konya Model Fabrika, gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi öğreten ve akabinde danışmanlık desteği ile firmalarımızın üretim sahalarında yalın üretim dönüşümü yapan bir merkezdir. KTO Dış Ticaret Merkezimiz, ihracatçı firmalara 10 farklı kalemde hizmet sunmanın yanı sıra, ihracata hiç başlamamış, ihracat yapmak isteyen ya da yeni başlayan firmalara yönelik İhracat Koçluğu başlığı altında eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Uluslararası Fuar Merkezi, Türkiye'nin 4. büyük, Anadolu'nun en büyük fuar merkezidir" diye konuştu. - KONYA