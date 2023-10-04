Konya, Ocak-Eylül döneminde tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 508 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, Konyalı sanayicilerin üretime ve ihracata devam ederek rekor bir rakama ulaştığını söyledi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın Ocak- Eylül döneminde 2 milyar 508 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyerek, "Konyalı sanayicilerimiz üretime ve ihracata devam ederek, şehrimizi tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştırdı" dedi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya'nın tarihinin en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştığını belirten Büyükeğen, "Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz, 2 milyar 508 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatta yakaladığımız bu başarı ivmesi ile inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız. Bizlere bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İhracatın sektörel bazdaki değişimi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükeğen, en fazla ihracat yapılan ilk 3 sektörün makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri olduğunu söyledi. Makine ve aksamları sektörünün ihracatının 623 milyon 151 bin dolar olduğunu kaydeden Büyükeğen, "Otomotiv endüstrimiz 580 milyon 633 bin dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz de 375 milyon 118 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca ihracatımızın dördüncü sırasında iklimlendirme sanayi yer alırken, beşinci sırada da demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı" ifadelerini kullandı.

Rusya, ihracatta lider ülke

Konya'nın son dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Rusya'nın, 9 aylık dönemde de liderliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, ihracat yapılan diğer ülkeler ile ilgili şunları söyledi: "Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz 194 ülkeye ihracat yaptı. Rusya, bu ülkeler içerisinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Rusya'ya yapılan ihracatımız 9 aylık dönemde yüzde 57,5 arttı ve 243 milyon 991 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülke ise, Almanya, İtalya, Irak, ABD, Polonya, Cezayir, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya oldu." - KONYA