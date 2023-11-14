Konya Karapınar'da Mısır ve Şekerpancarı Hasadı Yoğunlaşıyor

Karapınar ilçesinde mısır ve şekerpancarı hasadında yoğun mesai yaşanıyor. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, yapılan saha incelemelerinde mısır hasadının yüzde 40-50, şekerpancarı hasadının ise yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. Üner, düşük fiyatlar nedeniyle mısır üreticilerinin mağdur olduğunu ve seneye mısır ekiminde azalma beklediklerini ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır ve şekerpancarı hasadında yoğun mesai yaşanıyor.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, oda teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ile birlikte ekili sahada incelemeler yaptı. Başkan Üner, Karapınar ilçesinin gerek mısır gerekse şekerpancarı üretiminde Türkiye'de söz sahibi bir ilçe olduklarını ve yaptıkları saha incelemelerinde mısır hasadında yüzde 40-50, şekerpancarı hasadında ise yüzde 70 oranında hasat işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Durmuş Üner, bu yıl düşük fiyatlardan dolayı mısır üreticisinin mağdur olduğunu seneye mısır ekiminde bir azalma beklediklerini kaydetti. Karapınar'da mısır 290 bin dekar alanda ekilirken, 450 bin ton ürün elde ediliyor. Şekerpancarı 250 bin dekarda ekiliyor ve 2 milyon 250 bin ton ürün elde edilerek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr Süleyman Soylu ise, arazide son bir haftada mısır dane nemlerinin çok hızlı düştüğünü ve 14-20 Kasım arası mısır hasatlarının çok yoğunlaşacağını söyledi. Prof. Dr. Soylu bu yıl buğday ekiminde bir artış gözlendiğini kış şartları gelmeden şekerpancarı ve mısır hasadından sonra buğday ekimi için çiftçimizin yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. Gerek şekerpancarı gerekse mısır rekoltesi yönünden bölgede genelde iyi bir sezon geçirildiğini söyleyen Soylu, çiftçilerin şekerpancarı nakliyesinin yavaş seyretmesi yüzünden şikayetçi olduklarını ifade etti. - KONYA