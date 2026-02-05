'Şehrini Geliştir Kocaeli' programında ödüller sahiplerini buldu

Ford Otosan ve kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentim Bilişim AŞ, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi ve Marmara Teknokent işbirliğiyle hayata geçirdiği "Şehrini Geliştir Kocaeli" programında ödül kazanan projeler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşımda çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefleyen ve bu yıl Kocaeli'de düzenlenen "Şehrini Geliştir" programında 3 fikir aşamasındaki girişimci, 8 girişim (start-up) olmak üzere toplam 11 takım finale kaldı.

Program, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenenen "Demo Day" etkinliğinde gerçekleştirilen sunum ve değerlendirmelerin ardından, başarılı projelerin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı İlhan Beyazal, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer ve Kentim Bilişim AŞ Genel Müdürü Mustafa Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Jüri tarafından start-uplar arasında birinci seçilen MUNULUS 500 bin lira, ikinci seçilen EVREKA 250 bin lira, üçüncü seçilen YedT 100 bin lira nakit para ödülünün sahibi oldu. Fikir aşamasındaki girişimlerden KENTZEKA ise 100 bin lira nakit parayla ödüllendirildi.

Yerel yönetim ve paydaşlarla girişimcileri bir araya getiren program, yerel girişimciliği de güçlendirip ortak akıl yaklaşımıyla mobilite ekosistemine fayda sunuyor.

Program, kentin ihtiyaçlarına cevap veren akıllı mobilite çözümlerini teşvik ederek, şehir yaşamını dönüştürmeye yönelik somut adımlar atmayı amaçlıyor.

Şehrin gerçek sorunlarına odaklanan girişimciler, belirlenen 9 odak alanına yönelik teknolojik çözümler geliştiriyor. Geliştirilen çözümlerin, hem kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de şehirde yaşayanların günlük yaşamına doğrudan etki edecek nitelikte olması önem taşıyor.

Şirketin inovasyon ve dönüşüm vizyonunun önemli bir uzantısı olan Driventure, programda stratejik bir rol üstleniyor. Bu kapsamda, 2019'da kurulan ve mobilite teknolojileri başta olmak üzere sürdürülebilirlik, yapay zeka, bağlantılı sistemler ve akıllı üretim gibi alanlarda erken aşama girişimlere yatırım yapan Driventure, girişimlerin büyüme ve kurumsal işbirliği potansiyelini geliştiren stratejik ortak olarak konumlanıyor.

Programda Driventure, girişimcilere ürün geliştirme, yatırım süreçleri hakkında bilgilendirme ve şirketin teknik birikiminden faydalanma imkanı sunuyor. Böylece girişimciler, gerçek kullanıcılar, belediye birimleri ve şehir altyapısıyla entegre çözümler sunma şansı elde ediyor.

"Şehri geleceğe daha hazır hale getirmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "13 bini aşkın çalışma arkadaşımız, binlerce iş ortağımız ve tedarikçimiz Kocaeli'de. Ford Otosan olarak bu şehirle birlikte büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyurt, Kocaeli'den ihraç ettikleri araç sayısının 5,5 milyona yaklaştığını vurgulayarak, programla şehri geleceğe daha hazır hale getirmek için çalıştıklarını anlattı.

Akıllı şehirlerin vizyonla başlayacağını, teknoloji ve inovasyola gelişeceğini ve kamu iradesiyle kalıcı hale geleceğini kaydeden Özyurt, "Geleceğin akıllı şehirlerini hayalden gerçeğe dönüştürmek hedefiyle çalışan, bu programa yenilikçi projeleriyle katkı sunan tüm girişimlere teşekkür ediyorum. Bugün burada sunulan projelerin bir kısmının, yarın Kocaeli'nin günlük hayatının doğal bir parçası olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da Kocaeli'nin sadece sanayi kenti olmadığını, aynı zamanda yüksek teknoloji ve girişimcilik üssü olması noktasında gayret içinde olduklarını belirtti.

Girişimcilik dünyasında gelişen fikirlerin yüzde 10'unun gerçekleştiğine işaret eden Baraçlı, "Bunun yerel yönetimde karşılığı ise yüzde 1-3. Bunun için kamuda girişimcilik kavramının da ortaya koyabilecek anlayışla süreçlerin yapılandırılması için çalışmaları sürekli arttırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Baraçlı, teknolojinin gelişmesi için birçok yatırım yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler 2025'te 20 milyon lira ile farklı projelerde yatırımlarda bulunduk. Bu çalışmaları yaparken stratejik odaklı yerel yönetim anlayışı içerisinde, farklı alanlarda farklı çalışmaları nasıl yaparız gayreti içerisinde olduk. Gayretle çalışırken çözüm odaklı şehircilik anlayışımız var. Ekonomimizi yöneterek hem de şehri geleceğe taşımak yerel yönetimlerin büyük başarısı."