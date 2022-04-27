KOBİ'lerin iş yerleri bayram boyunca güvende

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt'ün farklı lokasyonlardaki ürünlerin stok miktarlarını tek ekrandan takip edip, güncelleme imkanı sunan "Stok ve Depo Takibi Programı" ile KOBİ'ler Ramazan Bayramı boyunca işlerini uzaktan yönetebilecek.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, sunduğu yenilikçi hizmetler ile KOBİ'lerin Ramazan Bayramı boyunca işlerini uzaktan takip ederek, satışlarını artırmalarına katkı sağlayacak. 'Stok ve Depo Takibi Programı' ile ürünlerini tek bir ekrandan yönetebilecek olan işletmeler, e-ticaret satışlarını ise 'Sosyal Medya Sipariş Modülü' üzerinden gerçekleştirebilecek.

"İşletmelere zaman ve maliyet avantajı kazandırıyoruz"

Ticaretin koşullarının hızla değiştiği günümüzde satış kanallarının da giderek arttığını söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "KOBİ'lerin tüm bu işlerin başında fiziki olarak yer alması ciddi bir zaman ve verimlilik kaybına yol açıyor. Paraşüt olarak buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle tüm işlerin tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyor, işletmelere zaman ve maliyet avantajı kazandırıyoruz. 'Stok ve Depo Takibi Programı' ve Paraşüt E-Ticaret Paketi kullanıcılarının yararlanabildiği 'Sosyal Medya Sipariş Modülü' sayesinde KOBİ'ler bayram boyunca satış ve stoklarını bulundukları yerden rahatlıkla yönetebilecek, akılları iş yerlerinde kalmayacak" dedi.

Stokla ilgili tüm detaylar takip altında

Paraşüt'ün internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan tüm ürünlerin giriş ve çıkışlarına dair en güncel bilgileri takip etme imkanı sunan Stok Takibi Programı; Stok Hareketleri Raporu, Kritik Stok Uyarısı, Stok Geçmişi ve Stok Maliyeti Hesaplama gibi özellikleriyle KOBİ'lerin işlerini her yerden, her saatte yönetebilmelerini sağlıyor. Program içinde yer alan Toplu Stok Güncelleme özelliği ise işletmelerin depo, mağaza, sahada satış yapan araç ve e-ticaret sitesi gibi farklı kanal ve lokasyonlarda bulunan tüm ürünlerinin stok miktarını tek ekrandan güncellemelerine olanak tanıyor.

Çoklu depolar tek ekranda

Depo Takibi Programı ile de KOBİ'ler bir veya daha fazla sayıdaki depolarını yine tek bir ekrandan anında takip edebiliyor. Farklı lokasyonlardaki ürünlerin stok miktarı Çoklu Depo Özelliği ile izlenebilirken, Depolar Arası Transfer özelliği de hem stok transferi yapmayı hem de bu işleme dair transfer fişi veya irsaliyeyi oluşturup yazdırabilmeyi sağlıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi