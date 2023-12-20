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Kilis'te Zeytinyağı Hasadı Başladı, Fiyatlar Üreticileri Memnun Etti

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Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki yoğunluk had safhaya ulaştı. Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarındaki yoğunluk had safhaya ulaştı. Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı noktalardan biri olan ve 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk oluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte asırlık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, kentin çeşitli noktalarında bulunan fabrikalarda zeytinyağı yapılıyor. Düşük rekolte nedeniyle litre fiyatı 220 TL'den başlayan zeytinyağı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

"Rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi"

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasadın sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Hasadın devam ettiği şehirde zeytinyağı fabrikaları da tam kapasite olarak 24 saat çalışıyor. Bu sene de rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi ve çiftçinin de yüzü güldü" dedi.

"Hasat ve zeytinyağı mesaisi devam ediyor"

Zeytin hasatlarının devam ettiği kentte fabrikaların 24 saat çalıştığını söyleyen zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Hoşaf, "Hasat 28 Ekim'de başladı ve hiç durmadan devam ediyor. Tanenin yağa yolculuğunu fabrika olarak yapıyoruz. 7 gün 24 saat hiç durmadan fabrika olarak tam kapasite ile çalışıyoruz" diye konuştu.

"Rekolte düşük ama zeytinyağı verimi yüksek"

Hasadın az, fiyatların da yüksek olduğunu söyleyen çiftçi Ali Kürkçüoğlu, "Yok yılında hasadına başladık ama zeytinde yağ verimi yüksek olduğu için bizleri de mutlu edecek şekilde tenekelerimiz yağlarla doldu ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Zeytin Kilis Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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