Kilis'te Kaliteli Zeytin Hasadı Başladı

Kilis'te organik zeytin üreticiler birliği tarafından düzenlenen ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi. Kilis Valisi Tahir Şahin, 4 bin 500 çiftçinin ürettiği zeytin ağaçlarından 10 bin ton zeytinyağı elde edileceğini belirtti.

Türkiye'nin en kaliteli zeytinin üretildiği Kilis'te hasat başladı

İlk hasada Kilis Valisi Tahir Şahin katıldı

KİLİS - Türkiye'nin en kaliteli zeytinin üretildiği Kilis'te ilk hasada başlandı. Organik zeytin üreticiler birliğinin organize ettiği ilk zeytin hasadı Kilis Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde yapıldı.

Önce zeytin hasadına katılan Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, STK temsilcileri, çok sayıda muhtar ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra birliği gezerek tesis hakkında bilgiler alındı.

"4 bin 500 çiftçinin ürettiği zeytin ağacından 10 bin ton yağ bekliyoruz"

Kilis'te 4 bin 500 çiftçinin ürettiği zeytin ağaçlarından 10 bin ton zeytinyağı elde edeceklerini dile getiren Kilis Valisi Tahir Şahin, "2011 yılında başlayan bir hikayenin 2023 yılına nasıl değiştiğinin bir hikayesiyle bir aradayız. Kilis'te 4 bin 500 çiftçinin yetiştirdiği zeytin ağaçlarından senelik 10 bin tona yakın zeytin üretimimiz var. Zeytinin ana vatanı olan Kilis'teki bu tesis zeytinin ve zeytinyağının nasıl değerli hale geldiğini ve üretim sürecinde eğitimler alarak zeytine katma değeri nasıl kattığının göstergesi bu tesis" dedi.

"300 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta"

Ülkeye kaliteli zeytinyağının Kilis'ten gittiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Zeytinin anavatanı olan Kilis'te tanenin yağa yolculuğu başladı. 300 bin dekar alanda 4 bin 500 ağaçtan zeytin üretimi yapılmakta ve 10 bin ton zeytinyağı beklentimiz var. Uluslararası zeytinyağı yarışmasında altın madalya aldı. İnşallah bu sene tekrardan bu madalyayı tekrardan göreceğiz" diye konuştu.