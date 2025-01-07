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Kıdem tazminatı tavanı yayımlanan yeni genelgeyle değişti

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Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan artış kararıyla ilgili genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

Memur maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tavan ücretinde değişiklik gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'nin ardından kıdem tazminatı tavan ücret kesinleşmiş oldu.

2025 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2025 yılının ilk altı ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücret, 46.655,43 TL olarak belirlendi. Bakan Şimşek'in imzaladığı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi, kıdem tazminatı tavanı konusunda kesinleşmiş rakamları ortaya koydu.

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam sonrası kıdem tazminatı taban ücreti de güncellendi. 2025 yılı itibarıyla kıdem tazminatı tabanı, 20.002 TL'den 26.004 TL'ye yükseldi. Bu artış, çalışanların tazminat hesaplamalarında taban ücretin önemli ölçüde artış göstermesini sağladı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA DETAYLARI

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bir yıldan fazla süreler ise oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında yalnızca maaş değil, işçiye sağlanan düzenli ek menfaatler de (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye ödemeleri vb.) dikkate alınır. Ancak ödenebilecek kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Kıdem tazminatı tavanı yayımlanan yeni genelgeyle değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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