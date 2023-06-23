Kerkük'te genç girişimci mobil oto yıkamacılığına başladı

Kerkük'te iş yeri açmak için yeterli sermayesi olmayan Abdurrahman Kamil, motosikletini oto yıkamacıya dönüştürerek mobil oto yıkamacılığına başladı. Kendi işinin patronu olan genç girişimci, hasta ve engellilerden ücret almadığını belirtti. Kadın sürücülerin de tercih ettiği mobil uygulama ile Kerkük kent merkezinin yanı sıra ilçe, kasaba ve köylerde de hizmet veriyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan 20 yaşındaki Abdurrahman Kamil, iş yeri açma hayali için parası yetmeyince farklı bir yol denedi ve kentin ilk "mobil oto yıkamacısı" oldu.

Sermaye sıkıntısı nedeniyle iş yeri açamayan Kamil, hayalini kurduğu işi seyyar olarak yapmak için motosikletini oto yıkamacıya dönüştürdü.

Kerküklü genç, sıra dışı şekilde "kendi işinin patronu" olma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kamil, daha önce 2 yıl kadar bir oto yıkama şirketinde çalıştığını ve orada edindiği deneyimin kendisine böyle bir girişime atılma cesareti verdiğini söyledi.

İş yeri açmak için yeterli sermayesi olmadığını belirten Kamil, yine de kendi işini yapma hayalinden vazgeçmediğini ve şu an bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kerkük'te mobil oto yıkama işini ilk kendisinin yaptığını vurgulayan Kamil, motosikletini bu iş için gerekli tüm malzemelerle donatarak müşterilerine hizmet vermeye başladığını aktardı.

Kamil, "Motosikletimle gittiğim çevredeki insanlar başta şaşırıyor. Farklı bir sistem olduğunu gördüklerinde memnun kalıyorlar. Müşterilerim, istedikleri yerde, istedikleri zaman araçlarının yıkanması için cep telefonundan konum gönderiyor. Ben de gidip araçlarını tertemiz yıkayarak teslim ediyorum. Oto yıkamacılardan daha az ücret alıyorum." dedi.

Hasta ve engellilerden ücret almıyor

Düşük gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu dile getiren Kamil, "Bu yüzden insanlara yardımcı olmak istiyorum. Arabasını yıkamamı isteyen yaşlı, hasta ve engelli sürücülerden ücret almıyorum." diye konuştu.

Kerküklü genç girişimci, bu şekilde özellikle engelli sürücülere katkı sağlamak istediğini belirtti.

Araba yıkama taleplerinin çoğunlukla kadınlardan geldiğini kaydeden Kamil, zaman sıkıntısı çeken, memur olan veya oto yıkama yerlerine gitmek istemeyen kadın sürücülerin mobil uygulamayı tercih ettiğini söyledi.

Kent dışında da hizmet veriyor

Kamil, Kerkük kent merkezinin yanı sıra ilçe, kasaba ve köylerde de hizmet verdiğini ve gittiği her yerde memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Kamil, yanına genç arkadaşlarını da alarak yeni iş modelini geliştirmek istediğini belirtti.

Müşteriler de "mobil oto yıkama" hizmetinden memnun.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle aracının temizliğiyle ilgilenemediğini ve çoğu zaman oto yıkamacıya gidemediğini aktaran Muhammed Selam, Kamil'in başlattığı sistemi sosyal medyada gördüğünü söyledi.

Selman, "(Kamil'i) Aradım, hemen geldi. Dükkanım ve gözümün önünde arabamı tertemiz yıkadı. Kendisinden ve yaptığı işten memnunuz. Gidip yıkamacıda oturmak, orada beklemek ve aracıma bir şey mi olacak derdiyle uğraşmak yerine dükkanımda hem işimi yapıyorum hem de arabam yıkanıyor." ifadelerini kullandı.