Kayseri Şeker, 535 bin avro bedelle pancar yükleme makinesi satın aldı. Yeni makine, 2023-2024 kampanya dönemine hazırlık kapsamında fabrikaya daha hızlı ve temiz pancar getirilmesini sağlayacak.

Kayseri Şeker, 535 bin avro bedelle pancar yükleme makinesi satın aldı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, "ROPA MAUS 6" iş makinesinin tanıtımına katılan Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, Türkiye'de ilk ve tek olduğu belirtilen pancar yükleme makinesini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, 11 yıldır uyguladıkları maus sisteminin fabrikalar açısından çok önemli bir uygulama olduğunu ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kampanyaya bir aylık bir sürenin kaldığını belirten Akay, çiftçilerin pancarlarını sökeceklerini ve bunların fabrikalara sevk edileceğini anlattı.

Pancarlar söküldükten sonra en önemli işlerden bir tanesinin toprağından temizlenmesi ve fabrikaya sevk edilmesi olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Bizim aşağı yukarı 11 yıldır uyguladığımız maus sistemi çok önemli bir görev ifa ediyor. Biz de Kayseri Şeker olarak maus takviyesi yaptık. Bu çerçevede Ropa firmasından yeni bir maus alındı. Oldukça da değerli bir makine, TL bazında 15-16 milyon gibi bir değeri var KDV'siz bunu Kayseri Şeker ihtiyacı karşılamak için aldı. Allah kazasız belasız inşallah bereketle kullanmayı nasip eylesin."

2023-2024 kampanya dönemine hazırlık kapsamında, maus parkuruna kazandırılan "ROPA MAUS 6" bir saatte 450 ton pancar temizleme ve yükleme kapasitesine sahip olup, üretim ve verimlilik üzerine olumlu katkılar yaparak fabrikaya daha hızlı ve temiz pancar getirilmesini sağlayacak.