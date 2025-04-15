Kastamonu'ya kurulacak organize sanayi bölgesi için yer seçimi komisyon süreci başladı

Kastamonu'da 4 milyon 500 bin metrekare alanda inşa edilecek olan ve fizibilite çalışmaları tamamlanan Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi komisyon süreci başladı.

Kastamonu'da yapılması planlanan Araç ve İhsangazi ilçeleri sınırlarında yer alacak Araç-İhsangazi Orhangazi Sanayi Bölgesi'nin fizibilite çalışmaları tamamlandı. 4 milyon 500 bin metrekare alanda yapılması planlanan OSB, düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin tanıtım toplantısına Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile bakanlık yetkilileri, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılışında Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yetkilisi Mithat Kaya, "Kastamonu Valiliğince yer seçimi yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun bir şekilde Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi talebinde bulunulmuş, söz konusu talep Bakanlığımızca incelenmiş ve bugün burada yer seçimi komisyon üyesi kurum temsilcilerinin katılımıyla yer seçimi komisyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantı sonrasında yer seçimi komisyon üyesi kurumların vermiş oldukları görüşler kapsamında yer seçimi komisyon raporu hazırlanarak imza altına alınacaktır. Kalan iş ve işlemler yine Yer Seçimi Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda yürütülecek olup, kurum görüşlerinin tamamlanmasını müteakip Araç-İhsangazi OSB yeri olarak kesinleştirilecektir. Ben tekraren bugün yapılacak toplantının ülkemiz, Kastamonu ve Araç ve İhsangazi ilçelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor ve emeği geçecek olan tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Araç-İhsangazi OSB yatırımı gerçekleştiğinde demiryolu da gelecektir"

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Vali Meftun Dallı ise, "Bizim bir demiryolu umuduz var. Bu yatırım gerçekleştiğinde Kastamonu'nun demiryolu hasreti de bu vesileyle Araç-İhsangazi OSB'ye demiryolu getirerek, sona ermesini temenni ediyoruz. Yatırımlar açısından ulaşım önemli. Bundan dolayı diğer önemli bir yol da Kastamonu-İnebolu yolu. İnebolu'daki limanımızda genişletme çalışması bitmek üzere. Bu yatırım tamamlandığında mevcut hali ileride yeterli olmayacaktır. Belki de daha da ilaveler yapılarak deniz yolu olarak bu yatırımı daha geniş pazarlara ulaştırmak için daha da genişletilmesini umut ediyoruz. Kastamonu açısından hakikaten çok önemli yatırım. Kastamonu demografik bir sorunu var. Hem nüfus artmıyor, hem de çok hızlı yaşlanıyor. En yaşlı illerden biriyiz. Umarım bu yatırım Kastamonu'ya dışarıdan ilave nüfusun gelmesine vesile olur. Biz ilgili kamu kurumları olarak elimizden gelenleri yaptık" diye konuştu.

"Ülkemiz açısından büyük bir hizmet olacak"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Bugün heyecanlı bir gün. Kastamonu için büyük adım atmak üzereyiz. KATSO bu süreci hızlı bir şekilde yürüttü. İnandık ve azmettik. Kastamonu'nun nüfusunu ve yaşam standardını yükseltecek bir OSB'miz hayata geçecek. Kastamonu'da göçü durdurmak 1'inci hedefimiz, 2'nci hedefimiz göçü geri çevirmek. Kastamonu nüfus olarak arttığında birçok hizmette kendiliğinden gelecek. Milyonluk illerle yarışabilmek için nüfusun artması gerekiyor. Ülkemiz açısından da büyük bir hizmet olacak. Marmara Bölgesi'ne sıkışmış bir sanayi var. Ülkemizi de rahatlatacak bir proje" ifadelerini kullandı.

"23 yıla baktığımızda üretim kapasitelimizin arttığını söylemek mümkün"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "İstikbalimizin ve istiklalimizin en büyük gereği ekonomik bağımsızlıktır. Gerçekten de üretim gücüne sahip güçlü ülkelerin refah içerisinde bir gerçek. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaşadığımız 23 yıla baktığımızda üretim kapasitelimizin arttığını, çeşitliliğinin artığını söylemek mümkün. Kastamonu özelinde baktığımızda 23 yıllık iktidarımız döneminde de Kastamonu'nun üretim altyapısının çok hızlı geliştiğini, ivme kazandığını çok rahat bir şekilde söylemek mümkün. Özellikle merkez OSB'mizin çalışmaları, Taşköprü, Tosya, Seydiler OSB'lerimiz, yakında açılışı yapılacak olan Tarım OSB'miz ve bugün Araç-İhsangazi OSB'miz gerçekten Kastamonu'nun çok büyük güçleri olarak hayatımızda yer alacak. Bunun içinde emek vermeyi hep birlikte sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"OSB tamamlandığında 15-20 bin çalışan olacak"

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, "Kastamonu'daki en büyük projelerden biri. İlimizde şu anda 5 tane OSB var. Hepsinin toplamından daha büyük bir alanda OSB yapmaktır. Bunlarda ilimizin başarısıdır. Süreç hızlı ilerliyor. Yer teslim konusunda da bu çabamız devam edecektir. Şu anda halihazırda OSB için 68 tane başvurumuz var. milyar TL'lik yatırımlar önümüzdeki günlerde gelecek. Teknolojik yatırımlar geliyor. Burada yapılacak olan OSB'nin Türkiye'nin en değerli OSB olacağını iddia ediyorum. Çünkü yeşil dönüşüm kapsamında, yeşil OSB kapsamında çok değerli OSB yapacağız. Sosyal donatıları olacak. Bu Kastamonu'nun birlik ve beraberliğinin başarısıdır. Burada 15-20 bin çalışan, Kastamonu'da nüfusuna da yaklaşık 50-70 bin arası nüfus beklentimiz var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Araç-İhsangazi OSB hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. - KASTAMONU