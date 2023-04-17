Kariyer.net verilerine göre yılın ilk çeyreğinde istihdam piyasası hareketli

Kariyer.net'in istihdam verilerine göre, 2023'ün ilk 3 ayında istihdam piyasasında hareketlilik hakim olurken, yılın ilk 3 ayında en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve bilişim oldu.

Kariyer.net'in istihdam verilerine göre, 2023'ün ilk 3 ayında istihdam piyasasında hareketlilik hakim olurken, yılın ilk 3 ayında en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve bilişim oldu.

Kariyer.net yaptığı açıklamayla istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk 3 ayda yayınlanan yeni ilanlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterirken, ilanlara yapılan başvuru oranlarındaki artış ise yüzde 8 olarak tespit edildi.

İlk çeyrekte en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler yapı, üretim ve bilişim sektörleri olarak sıralanırken, geçen yılın aynı dönemine göre yeni ilan sayılarında en fazla artış yaşanan sektörler sırasıyla, çevre, havacılık ve perakende oldu.

Kariyer.net'in şubat ayında başlattığı Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında ise 3 bine yakın şirket depremden etkilenenleri istihdam edebilmek amacıyla ilan yayınladı.

Yılın ilk çeyreğinde iş başvurusunda bulunan adayların yaş ortalaması 29 olurken en çok başvuru 25-30 yaş arasındaki adaylar tarafından yapıldı. Başvuran adayların yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kadınlardan oluşurken, aynı dönemde en çok başvuru yapılan pozisyon grupları sırasıyla satış/pazarlama, finans ve idari işlerden oluştu.

En çok ilan satış-pazarlama, finans ve teknik hizmetler pozisyonlarında yayımlanırken, bilişim sektörü özelinde yayınlanan ilanların ilk sırlarında ise, grafik tasarım uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve yazılım mühendisi pozisyonları yer aldı.

18-25 yaş arası gençlerin en çok başvurduğu ilk üç pozisyon grubu satış-pazarlama, tıp-sağlık ve müşteri hizmetleri olarak dikkati çekerken, kadın adayların başvurularının ise satış-pazarlamadan sonra finans ve sağlık gruplarında yoğunlaştığı görüldü.

Yılın ilk aylarında en çok ilan yayınlanan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu

Verilere göre, yılın ilk aylarında en çok ilan yayınlanan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Ankara ve İzmir'in ilan sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12-17 arasında artış gösterdi.

Verilerde başlangıcı mart ayının son iki haftasına denk gelen ramazan ayında sahur saatlerinde yapılan başvurular da incelendi. Sahur saatlerinde yapılan başvuruların geçen aya göre yüzde 93, geçen yıl ramazan ayının aynı dönemine göre ise yüzde 15 arttığı görüldü.

Sahur saatlerinde yapılan başvurular, en çok saat 05.00-06.00 aralığında gerçekleşti.

Uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara talep arttı

Deprem felaketi sonrası, uzaktan çalışma imkanı sunan iş ilanlarına yapılan başvurularda yüzde 19'luk artış yaşandı. Başvuru hareketlerinde dikkati çeken diğer nokta ise adayların ikamet ettiği illerin dışında farklı şehirlerdeki uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara başvurmayı tercih etmesi oldu.

Farklı şehirdeki uzaktan çalışma modeli sunan ilanlara yapılan başvurular yüzde 27 artarken, uzaktan çalışma modeli bulunan mevcut şehirdeki ilanlara yapılan başvuruların yüzde 9 arttığı görüldü.

Deprem bölgesi özelinde incelendiğinde ise, uzaktan çalışma modeli bulunan ilan başvurularında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

İstanbul'da ikamet eden adayların davranışlarına bakıldığında, yaşanan deprem felaketi sonrası uzaktan çalışma modeli bulunan ilanlara yapılan başvurular yüzde 15 arttı.

Deprem İstihdam Seferberliğine 250 binin üzerinde başvuru yapıldı

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Deprem İstihdam Seferberliği başlatan Kariyer.net, hayata geçirdiği mikro site aracılığı ile bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, deprem sonrası özellikle Hatay, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep'te istihdam hareketliliğinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında şubat ayından bu yana ilan yayınlayan şirket sayısı 3 bine yaklaştı. En çok ilan yayımlayan ilk beş sektör sırasıyla üretim / endüstriyel ürünler, bilişim, tekstil, inşaat ve otomotiv. Yayımlanan ilanlara şu ana kadar 250 binin üzerinde aday başvurdu. Başvuru yapanların yarısını kadınlar oluşturuyor. Başvuranların neredeyse yarısı 23-35 yaş aralığında ve yüzde 61 gibi büyük çoğunluğu beyaz yaka çalışanlardan oluşuyor.

İş arayanların en çok başvuru yaptığı pozisyonlar arasında satış, muhasebe ve hemşirelik gibi pozisyonlar ilk sıralarda yer alıyor. Bunun bir süreç olduğunun bilinci ile farklı çözümleri devreye almak için de çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyoruz ki, birlikte, el birliği ile bu zor günleri de atlatacağız."

"Deprem bölgesinde gönüllü olmak için 24 binin üzerinde başvuru yapıldı"

Bölgede gönüllü olmak için 24 binin üzerinde başvuru yapıldığını aktaran Uysal, deprem bölgesinde yaşayan gençlere yönelik ayrı bir seferberlik başlattıklarını bildirdi.

Depremzede istihdamı kapsamında en çok ilan yayımlayan sektörlerin başında bilişimin geldiğine işaret eden Uysal, şu bilgileri paylaştı:

"Sadece deprem bölgesinde yaşayan değil depremden etkilenip başka bir şehre yerleşen adayların yanı sıra bölgede olup kariyerinin henüz başında ya da üniversitenin son yılında olan ve teknoloji alanında kariyer hayal eden gençleri desteklemenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla, teknoloji yeteneği platformumuz Techcareer.net ile Teknoloji İstihdam Seferberliği başlattık.

Bu seferberlik kapsamında teknoloji alanına yönelmek isteyen gençlerimiz için ücretsiz bootcampler planladık. Bootcamplerde eğitim vermek üzere gönüllü olarak 33 eğitmen başvuruda bulundu. Eğitmenlerimizin katkısıyla kısa sürede toplam 20 bootcampi başvuruya açtık. Bu eğitim programlarına 6 bine yakın gencimiz başvurdu."

Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında ayrıca online bir fuar düzenleyerek iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdiklerini bildiren Uysal, kurum içi girişimi WeBrand'in düzenlediği Deprem İstihdam Seferberliği Fuarı'nda bölgedeki adayları işverenlerle buluşturduklarını aktardı.

Uysal, "Fuara 98 şirket katıldı, katılan aday sayısı ise 7 bin 200'den fazla. Deprem bölgelerinden katılım yüzde 92 oranındaydı. Adaylar tarafından en çok ilgi gören sektör bilişim oldu. Bilişimi sırasıyla üretim, gıda, otomotiv ve turizm izledi. Fuarda en çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan iş fırsatlarının değerlendirildiğini gözlemledik. Bu bölgelerde yaratılacak ek istihdamın hem toplumsal olarak hem de ekonomik anlamda yaraların sarılmasına çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.