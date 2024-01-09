Karadeniz'de balıkçı tekneleri deniz suyunun soğumasını bekliyor

Karadeniz'de balıkçı tekneleri, azalan balığın çoğalması için deniz suyunun soğumasını bekliyor.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da balıkçı tekneleri karın denize düşmesini bekliyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki bekleyişini sürdüren balıkçılar, denizin soğumasıyla balıkların açığa çıkacağını ve ağlarının dolacağını umut ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Son zamanlarda havaların çok sıcak gitmesinden dolayı balıkta biraz azalma oldu. Karadeniz'de hamsi avcılığı hala devam ediyor ama boyutlarında biraz küçülme olduğu için tezgahlarımıza çok yansımadı. Kasım ayında bol hamsi dönemi yaşadık. Son zamanlarda hamsi küçüldüğü için bölgemizde avcılık yapamıyoruz. Trol avcılığımız devam ediyor. Barbun, istavrit, mezgit ve kalkan, kıyı balıkçılığımızda tirsi, kefal, levrek mevcut. Kötü bir avcılık sezonu değil. Havaların sıcak gitmesinden dolayı balıklarda dağılma ve azalma oldu. Önümüzdeki günlerde havanın soğumasını bekliyoruz. Bununla birlikte balıklar bir araya toplanarak daha fazla avcılık olacak ve bu fiyatlara da yansıyacaktır" dedi.

"Ağlarımız denizde"

Teknelerin hava muhalefetinden dolayı barınağa sığındığını belirten Karakaş, "Hava muhalefetinden dolayı tekneler çıkamadı. Aslında sabah çıktılar ama açığa lodos rüzgarı çok sert vurduğu için tedbir amaçlı barınağa tekneler geri döndü. Ağlarımız denizde" şeklinde konuştu. - DÜZCE