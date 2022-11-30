Karadeniz'de avlanan dev kalkan balığı 6 bin TL'ye satıldı Ekonomi Haberleri Karadeniz'de avlanan 10 kilogramlık dev kalkan balığı 6 bin TL'ye satıldı. Karadeniz'de avlanan 10 kilogramlık dev kalkan balığı 6 bin TL'ye satıldı. Sinop kıyılarında dip avı yapan balıkçıların ağlarına 10 kiloluk dev kalkan balığı takıldı. Dev balık büyüklüğüyle herkesi şaşırttı. Kilosu 600 liradan satışa sunulan dev balık, 6 bin TL'ye İstanbul'da bir restorana satıldı. Balıkçı Savaş Özaltun, "Kalkan balığını Sinop sahilinde dip avında balıkçılarımız yakaladı. Kalkan balığı 10 kilogram geldi. Kilosu 600 TL. Balığı İstanbul'dan bir müşterimize sattık. Lezzet olarak bir numaralı restoran balığıdır" dedi. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Karadeniz İstanbul Sinop Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Karadeniz'de avlanan dev kalkan balığı 6 bin TL'ye satıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.