Karacabey'de Kavun Hasadı Yüzleri Güldürdü

Karacabey ilçesinin Çavuş Mahallesi'nde devam eden kavun hasadı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürürken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgeye giderek, kavun üreticileriyle ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Üreticiler bu seneki hasattan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerine üretim, tanıtım gibi çeşitli konularda desteklerini esirgemeyen Başkan Özkan'a mahalle halkı adına teşekkür ettiler.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen Karacabey'imizin kavun ve karpuz üretimi ile tanınan Çavuş Mahallesi'ni ziyaret ettik. Burada yapılan üretim büyük ölçekli olmayan, işçi gerektirmeyen ve Türkiye'ye rol model olacak şekilde aile çiftçiliği olarak yapılmaktadır. Hasat edilen ürünler köy meydanına getirilerek aracı olmadan hal esnafına, marketlere, tüketicilere direkt olarak satılmaktadır. Güzel kokusu ve harika lezzetinden dolayı biz de ziyarette bulunduğumuz yerlere Çavuş Mahallemizde yetişen kavunlardan hediye olarak götürüyoruz ve herkes bu hediyeden memnun oluyor" dedi.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı bu yıl satışların daha hızlı olduğunu belirten Başkan Özkan, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

Çavuş Mahallesi Muhtarı Mustafa Uz da, "Bunlar ata tohumu ile yetiştirilen kavunlar. Tamamen susuz yetiştiriyoruz. O yüzden tadı, lezzeti iyi oluyor. Bu kavunlar aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Hasadımız yaklaşık on beş gün daha sürer. Bundan sonra beyaz kavun hasadı başlayacak. O da yaklaşık bir ay sürecek" diye konuştu.

Kavun üreticisi Adnan Genç de ailesiyle birlikte tarlasında kavun hasadı yapanlar arasındaydı. Genç, hasatla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an için yedinci mahsulümüzü alıyoruz. Hasadımızın devamı da olur. Bu durumdan oldukça memnunuz. Şu an fiyatlar makul. Karacabey kavunumuzu Türkiye'nin her yerinde bilirler. Kavunumuz kalitelidir, lezzetlidir, ata tohumudur" dedi. - BURSA