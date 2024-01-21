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Karabük'teki Mesleki ve Teknik Liselerin Üretim Kapasitesi Arttı

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Karabük'teki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, fabrika gibi çalışarak geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde etti. Öğrenciler, okulların atölyelerinde çeşitli ürünler üreterek mesleki tecrübe kazanıyor.

Karabük'te fabrika gibi çalışarak üretim kapasitelerini artıran mesleki ve teknik liseler geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde etti.

Karabük'teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arı gibi çalışarak okulların elde ettiği ciroyu artırdı. Teorik eğitimlerini sürdürürken okulların atölyelerinde sıra, masa, ofis mobilyası, basketbol potası, tenis masası, kütüphane dolabı üreten, okullara elektrik tesisatı ve güvenlik kamerası kurulumu yapan, boya badana ve her türlü inşaat işlerini yürüten öğrenciler, mesleki tecrübe kazanıyor.

Öte yandan Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırınla, öğrenciler günlük 5 bin ekmek üretimi yaparak döner sermayeye katkı sağlamaya devam ediyor.

2022 yılında yürütülen çalışmalarla 1 milyon lira ciro elde eden meslek liselerinin geçen yılki cirosu 1 milyon 250 bin liraya ulaştı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Anadolu Lisesi Karabük Üretim Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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