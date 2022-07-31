Karabük haberi... Yenice Ormanları'nda üretilen ıhlamur balı 'tescil' yolunda

Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlarda üretilen, yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zenginliğiyle öne çıkan ıhlamur balının tescillenmesi için çalışma yapılıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Yenice'de 297 çiftçi tarafından 22 bin kovanda yılda 150 ton civarında ıhlamur balı üretimi yapılıyor.

Yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zengin özellikleriyle tüketiciler tarafından oldukça rağbet gören ve kilogramı 200 liradan alıcı bulan ıhlamur balının coğrafi işaret alması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcıların desteklendiğini, eğitimler verildiğini anlattı.

Özellikle Yenice'de ıhlamur balı üzerine çalışmalar yaptıklarını ve coğrafi işaret için bir ekip kurduklarını aktaran Ayvalık, "İlçede Kaymakamlık, esnaf odası ve sivil toplum örgütleri, 3 yıldır çalışma başlatmış. Bilimsel çalışmalar yapılmış, yerelde coğrafi işaret alınsın görüşleri bildirilmiş. Bizler de bu çalışmaya ortak olup nihayete erdirmek istedik. Coğrafi işaret çalışmamızda sona yaklaşıyoruz. Bütün çalışmaları tamamladık. Bir logo belirleyerek, bu logoyu gördüğümüz zaman 'Evet bu Yenice ıhlamur balıdır.' diyebileceğimiz güzel çalışma olsun arzu ediyoruz." diye konuştu.

Ayvalık, Türkiye'de en yoğun ıhlamur ormanlarının Yenice ilçesinde olduğunu sözlerine ekledi.

"Doğal yayılış gösteren gümüşi ıhlamurdan üretilen bir bal"

Ziraat Yüksek Mühendisi Hülya Küçük de Yenice ıhlamur balı için coğrafi işaret çalışmalarında başvuru aşamasına geldiklerini dile getirdi.

İlçede 5 tilia tomentosa (gümüşi ıhlamur) ormanı lokasyonunun olduğunu, monofloral balın aslında Yenice ıhlamur balı olduğunu aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Yenice ormanlarının bu bölgeye kattığı çok önemli özellik var. WWF'nin 1999 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. Özellikle biyoçeşitlilik açısından korumaya değer görülen en zengin 100, Türkiye'de ise 10 orman alanından birisi Yenice Ormanları. Bu bölgede de doğal yayılış gösteren gümüşi ıhlamurdan üretilen bir bal, o açıdan önemli. Ülkemizde birçok yerde yetişiyor olabilir ama bu özellikler buradakine ayrıcalık katıyor. Bu nedenle biz de tescillemek istiyoruz, coğrafi işaret hem üretici hem de tüketicilerimiz açısından önemli."

Küçük, Yenice ıhlamur balının keskin ve aromatik tadı olduğunu belirterek "Bunu gümüşi ıhlamurdan alıyor. Kolay kristalize olmayan, parlak sarı renkli, tüketicilerin çok rağbet gösterdiği değerli bir bal. Pazarlama açısından da değerli. Artırılması için her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpay da kentte bu yıl henüz hasadın başlamadığını ancak Türkiye ortalamasına yakın bir bal hasadı beklediklerini kaydetti.

Bölgede yoğun ıhlamur ağacı bulunduğunu, 3 arkadaşıyla 200-300 kovana sahip olduklarını belirten üretici Mustafa Boz da ıhlamurun 15 gün bal salgıladığını, bu nedenle çok kaliteli ürün elde ettiklerini söyledi.