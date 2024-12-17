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Kahire'deki Türkiye-Mısır İş Zirvesi büyük ilgi gördü

Kahire'deki Türkiye-Mısır İş Zirvesi büyük ilgi gördü
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Avrasya Stratejik Araştırmalar Komisyonu (ASAD) tarafından düzenlenen Türkiye-Mısır İş Zirvesi, 15 Aralık'ta Kahire'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Program, ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın açılış konuşmasıyla başlarken, "Türkiye, Mısır'ın ihracatında birinci sırada yer alıyor" sözleri dikkat çekti. İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği zirve, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kahire'de düzenlenen Türkiye- Mısır İş Zirvesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesini hedefledi. Zirveye; Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, İskenderiye Ticaret Ataşesi Ahmet Alptekin Kılıç, Kahire Ticaret Ataşesi Hakan Atay, MÜSİAD Mısır Temsilcisi Ekin Gümüşdağ, Türk ve Mısırlı iş insanları, dernek temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Program, ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın açılış konuşmasıyla başladı.

TÜRKİYE-MISIR İŞ ZİRVESİ NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

Avrasya Stratejik Araştırmalar Komisyonu (ASAD) tarafından düzenlenen Türkiye-Mısır İş Zirvesi, 15 Aralık'ta Kahire'de büyük bir katılımla gerçekleşti.

"BU ZİRVE GÜÇLÜ ORTAKLIKLARA VESİLE OLACAK"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ASAD Başkanı Murat Doğanay, Türkiye ve Mısır'ın bölgedeki stratejik önemine vurgu yaptı. Doğanay, "Müslüman dünyanın en önemli iki gücü olan Türkiye ve Mısır'ın siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği, bölgemizde büyük etkiler yaratacaktır. Kuzey Afrika, Afrika kıtasına açılan stratejik bir köprü konumunda ve bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkeleriyle derin tarihsel bağlarına dikkat çeken Doğanay, Tunus'ta gerçekleştirilen ilk organizasyonun büyük fayda sağladığını ve bu zirvenin de benzer şekilde güçlü ortaklıklara vesile olacağına inandığını belirtti.

Kahire'deki Türkiye-Mısır İş Zirvesi büyük ilgi gördü

"TÜRKİYE, MISIR'IN İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADA"

Doğanay ayrıca, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari verileri paylaşarak, "Türkiye, Mısır'ın ihracatında birinci sırada yer alıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Türkiye, Mısır'ın ithalatında dokuzuncu sırada. Bu karşılıklı yoğunluk, ticaretimizin ne kadar stratejik bir boyuta ulaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kahire'deki Türkiye-Mısır İş Zirvesi büyük ilgi gördü

ZİRVEDE İŞ DÜNYASI İÇİN FIRSATLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Zirve kapsamında, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve iş insanlarının ticarette karşılaştıkları zorluklar ile çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Mısır pazarının sunduğu fırsatlar, özellikle Türk yatırımcılar için büyük ilgi gördü. İş dünyasının temsilcileri, karşılıklı iş birliğini güçlendirmek adına somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Katılımcılar, Mısır'da yürütülen projelere Türk şirketlerinin daha aktif katılım sağlaması gerektiğini vurguladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 100. YIL VURGUSU

Türkiye ve Mısır arasında 1925 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 2025'te 100. yılını kutlayacak olmasının önemine değinen Murat Doğanay, "Bu zirvenin, iki ülke arasındaki tarihsel bağları daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Ekonomik iş birliğimizin yanı sıra kültürel ve sosyal bağlarımızı da derinleştirmeliyiz" diye konuştu.

Kahire'deki Türkiye-Mısır İş Zirvesi büyük ilgi gördü

POZİTİF SİNERJİ İLE TAMAMLANDI

Yüksek katılım ve pozitif bir sinerji ile geçen Türkiye-Mısır İş Zirvesi, Türk ve Mısırlı iş dünyası temsilcileri arasında önemli iş birliklerinin temellerini attı. Zirve sonunda, katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması adına bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiği vurgulandı. Programın kapanışında ASAD Başkanı Doğanay, katılımcılara ve organizasyona katkı sunan ekibine teşekkür ederek, "Bu platform farklı bakış açıları ve deneyimlerle zenginleşmeye devam edecek" dedi.

Türkiye-Mısır İş Zirvesi, iki ülkenin ortak ekonomik potansiyelini harekete geçirme adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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