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Kadınlar, Türkiye'de Esnaf ve Girişimcilikte Önemli Rol Oynuyor

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların esnaf ve girişimcilik alanında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, kadın girişimci sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kadınların geleceği şekillendirmede çok önemli rol üstlendiğini belirterek, "Toplumun temel taşlarından biri olarak kadınlarımız, benzersiz hikayeleri, güçleri ve başarılarıyla bizi aydınlatıyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 415 bin 22 kadın esnaf ve sanatkar sayısıyla Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip sivil toplum kuruluşu olmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Esnaf ve girişimci kadınların, kendi işlerini kurarak ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra diğer kadınlara da ilham verdiğine işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle çalışma hayatında kadınların varlığı, çeşitliliği artırıyor. Kadınlar iş dünyasına farklı bir perspektif getiriyor. Toplumun temel taşlarından biri olarak kadınlarımız, benzersiz hikayeleri, güçleri ve başarılarıyla bizi aydınlatıyor. Varlıklarıyla yaşamın her alanına renk katıyor. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum."

"Ekonomimiz, kadın girişimcilerle çok daha güçlü olacaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da mesajında, Türk kadınlarının ticarette, sanayide, sanatta, bilimde ve hayatın her alanında başarı hikayeleriyle yer aldığını bildirdi.

Kadınların iş yaşamındaki başarılarını her kademede kanıtladığını ancak kadın girişimci sayısının henüz istenilen noktada olmadığını aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Kadın girişimciliğini teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirerek, girişimci kadın sayısını artırmaya yönelik daha fazla çalışma yapmalıyız. Ekonomimiz, kadın girişimcilerle çok daha güçlü olacaktır. Türkiye Yüzyılı'na kadın girişimcilerin damga vurmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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