Kadın çiftçilere 21 yılda 15 milyar lira destek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin sigortası olarak gördükleri çiftçi kadınlara 21 yılda yaklaşık 15 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Bu desteklerimiz ile kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikayelerine...

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin sigortası olarak gördükleri çiftçi kadınlara 21 yılda yaklaşık 15 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Bu desteklerimiz ile kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikayelerine yenilerini eklemelerini amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bereketli Anadolu topraklarına geçmişten bugüne hep kadın eli değdiğini belirterek, "2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu, kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bağlamda, destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Gittiğimiz her yerde tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor" diye konuştu.

'KADIN ÜRETİCİLERİMİZE UYGULADIĞIMIZ PRİM İNDİRİMİNİ ARTIRIYORUZ'

Bakan Yumaklı, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla verdikleri hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarına dikkati çekerek, "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirimi 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkarıyoruz. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulayacağız. Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den 2023 yılı ekim ayına kadar 294 bin 284 kadın çiftçimize 868 bin 386 adet poliçe için 145,1 milyon lira tutarında prim indirimi sağladık. 2020 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projemiz ile başvuru yapan kadın girişimcilerimize 10 ek puan veriyoruz. Bugüne kadar uygulanan toplam projelerin yüzde 34'üne tekabül eden 725 proje kadınlarımız tarafından uygulanmış ve 118,6 milyon lira hibe desteği verilmiştir. Aynı şekilde 2016-2018 yıllarında uygulanan Genç Çiftçi Projemiz kapsamında 28 bin 823 proje için kadınlarımıza 865 milyon lira hibe sağlanmıştır. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projemiz ile 2017 yılından bugüne kadar 15 bin 338 kadın üreticimizi destekledik, kadınlarımıza ve gençlerimize bu süreçte toplam 65 milyon lira destekte bulunduk. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projemiz ile de 2020 yılından bu yana 4 bin 241 kadın girişimcimize destek verdik, bugüne kadar bu kapsamda da kadın ve gençlerimize toplam 53,4 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.

'26,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI'

Kadın kooperatiflerine ayrı bir önem verdiklerini bildiren Bakan Yumaklı, 2003 yılından itibaren kırsal alan özelliği taşıyan yerleşim birimlerinde, kadın üretici ya da çiftçilerden oluşan girişimciler tarafından tarımsal kalkınma kooperatifleri kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Yumaklı, yaklaşık 747 bin üretici ortağı olan 6 bin 899 tarımsal kalkınma kooperatifinin bulunduğunu, toplam 4 bin 391 kadın ortağı bulunan 173 tarımsal kalkınma kooperatifinin faaliyet yürüttüğünü aktararak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 2018 yılında imzaladıkları 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' çerçevesinde faaliyetlerde bulunduklarını anımsattı. Öte yandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın kooperatiflerine bugüne kadar 24,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildiren Yumaklı, "Ayrıca, TKDK tarafından IPARD Programı kapsamında 2011 yılından bugüne kadar kadın yatırımcılara ait 6 bin 510 proje ile hibe sözleşmesi imzalanmış olup 13,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Bu hibeler sayesinde 26,5 milyar lira yatırım yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayvansal üretimde kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla hibe ve destekler verdiklerini vurgulayan Yumaklı, "Hayvancılık projelerimizde kadın üreticilerimize öncelik tanıyarak hindi, kaz, ipekböceği yetiştiriciliği ve arıcılık projeleri ile düve alım desteğimiz kapsamında 18-40 yaş arası kadın çiftçilerimize 5-20 aralığında ilave puan uyguluyoruz. Bu kapsamda kadınlarımızın yün, ipekböceği, kanatlı ve arıcılık projelerine toplam 6 milyon 187 bin lira destek sağladık" bilgisini aktardı.

'BAŞARI HİKAYELERİNE YENİLERİNİ EKLEMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Yumaklı, balıkçılık sektöründe kadınların etkinliğinin artırılması amacıyla da projeler yürüttüklerinin altını çizerek, "2017 yılından bu yana devam ettiğimiz Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi programı kapsamında, 2023 yılı desteklemesinde gemi sahibi/ortağı kadın balıkçılarımıza destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasını ödedik" dedi.

Bu destek ve hibelerin kadın üreticilere verdikleri önemin göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, "Bütün bu hibe ve desteklerin sadece belli başlılarını dikkate aldığımızda bile son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın üreticilerimize yaklaşık 15 milyar lira desteklemede bulunduk. Bu desteklerimiz ile kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikayelerine yenilerini eklemelerini amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KADIN ÜRETİCİLERE YÖNELİK PLANLAMA VE EĞİTİMLER

Kadın üreticiler ile ilgili çalışmalarının sadece destek ve hibelerle sınırlı olmadığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, bakanlığa bağlı birçok birimin kırsaldaki kadınlara yönelik projeleri olduğunu vurguladı. Üniversiteler ve STK'lerden uzman ve temsilcilerin de katılımıyla hazırlanan 2021-25 Tarımsal Araştırma Master Plan'ında, kırsalda yaşayan kadınlar ile ilgili sosyo-ekonomik çalışmaların yapılmasının öncelikli araştırma alanı olarak belirlendiğini bildiren Yumaklı, küçük aile çiftçiliği, kırsalda genç ve kadın gibi konularda projeler yürütüleceğini aktardı.

Bakan Yumaklı, kadın çiftçilere yönelik ayrıca su verimliliği bilincinin geliştirilmesi, mesleki beceri kazandırılması, ekonomik hayata katılımlarının artırılması gibi konularda eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Özellikle son 10 yılda 20 bine yakın kadın çiftçimize yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Yeni eğitim programları ve projelerimiz ile kadın üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerini daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle üretimimize güç katan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında alın teri döken tüm kadın çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.