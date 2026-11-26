İzmir Ticaret Odası (İZTO) 37. Kağıt ve Ambalaj Grubu Meclis Üyesi M. Kaan Özhelvacı, İZTO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda COP31'in sonuçlarını İzmir ekonomisi açısından değerlendirdi. Yeşil dönüşümün çevresel bir sorumluluğun ötesinde ekonomik güvenlik, küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme meselesi olduğunu vurgulayan Özhelvacı, İzmir için üç somut uygulama önerisi sundu.

Antalya'da düzenlenen COP31'de Mavi ve Yeşil Bölgelerde temaslarda bulunan İZTO 37. Kağıt ve Ambalaj Grubu Meclis Üyesi M. Kaan Özhelvacı, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan ve Alp Avni Yelkenbiçer ile İzmir'in ekonomik potansiyelini ve uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini aktardı. Özhelvacı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği İZTO standının kentin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını belirtti.

"İş dünyası için esas risk, belirsizlik nedeniyle dönüşümü ertelemek"

COP31'de adil geçiş, iklim finansmanı ve uyum alanlarında ilerleme sağlandığını ancak Antalya Mutabakatı üzerinde uzlaşmaya varılamadığını belirten Özhelvacı, küresel müzakerelerdeki görüş ayrılıklarının işletmelerin dönüşüm gündemini yavaşlatmaması gerektiğini söyledi. Özhelvacı, "Antalya'da konuşulanlar, İzmir'deki bir fabrikanın elektrik faturasını, bir ihracatçının pazara erişimini, bir KOBİ'nin finansman kararını veya bir lojistik şirketinin yatırım planını nasıl etkileyecek" diyerek iklim diplomasisinin ekonomik karşılığına dikkat çekti.

Temiz enerjide 2,2 trilyon dolarlık yatırım fırsatı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörülerine göre 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara, temiz enerji yatırımlarının ise 2,2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Özhelvacı, İzmir'in yenilenebilir enerji teknolojileri, metal imalatı, güç elektroniği ve enerji depolama alanlarında önemli yatırım ve ihracat fırsatlarına sahip olduğunu belirtti. Yeşil ve dijital dönüşümü EGİAD'ın stratejik çalışma alanlarından yenilikçi yıkım perspektifiyle değerlendiren Özhelvacı, "Dönüşüme erken hazırlanan firmalarımız bu değişimin ortaya çıkardığı fırsatlardan daha fazla yararlanabilecektir" dedi.

Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü'ne dikkat çeken Özhelvacı, "Görüyoruz ki rekabet yalnızca ürün fiyatı ve kalitesiyle değil, karbon verisi, kaynak verimliliği, izlenebilirlik ve mevzuata uyumla da şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ekonomik güvenliğin ayrılmaz bir parçası

EGİAD'ın ekonomik güvenlik ve bölgesel dayanıklılık çalışmalarıyla da örtüşen risklere işaret eden Özhelvacı, enerji ve ham madde bağımlılığı, su kıtlığı ve tedarik zinciri kırılganlıklarının üretim sürekliliğini tehdit ettiğini belirtti. İzmir'de uzun yıllar ortalaması 712 milimetre olan yıllık yağış miktarının 2025'te 430 milimetreye gerilediğini aktaran Özhelvacı, enerji ve su verimliliği yatırımlarının ekonomik dayanıklılık açısından önemini vurguladı. Özhelvacı, "İzmir'in yeşil dönüşümde geliştireceği yerli teknoloji ve tedarik yetkinlikleri, rekabet gücü kadar ekonomik dayanıklılığını da artıracaktır" dedi.

İZTO'nun 2027-2030 vizyonu küresel dönüşümle örtüşüyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ortaya koyduğu 2027-2030 yol haritasının COP31'in ekonomik mesajlarıyla örtüştüğünü belirten Özhelvacı, "Ortak Akıl, Ortak İrade" yaklaşımının önemine dikkat çekti. İkiz Dönüşüm Merkezi, İZTO Future Lab ve Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin işletmelerin dönüşüm kapasitesini güçlendirebileceğini ifade eden Özhelvacı, Çandarlı Limanı'nın sanayiyle bütünleşik bir üs olarak geliştirilmesi, Aliağa limanları ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin de İzmir'in rekabet gücü açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Özhelvacı, İZTO'ya şu üç somut uygulama önerisinde bulundu:

"Sektörel Yeşil Dönüşüm Hazırlık Programı: İkiz Dönüşüm Merkezi bünyesinde meslek komitelerinin ihtiyaçlarına göre AB mevzuatına uyum, karbon ayak izi ölçümü, enerji ve su verimliliği alanlarında işletmelere uygulamalı destek sağlanması.

İzmir İklim ve Rekabetçilik Göstergeleri: Enerji yoğunluğu, karbon raporlamasına hazırlık, su kullanımı, yeşil finansmana erişim ve ihracat şartlarının sektörel bazda düzenli izlenmesi.

Ortak Yatırım ve Proje Geliştirme: Üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları, finans kuruluşları ve iş dünyasının temiz enerji, geri kazanılmış su, sürdürülebilir lojistik ve döngüsel üretim projelerinde buluşturulması."

Dönüşümün başarısının toplantı ve eğitim sayılarıyla değil, ölçülebilir ekonomik sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özhelvacı, "Kaç üyemiz karbon ayak izini hesaplamaya başladı? Kaç işletmemiz enerji veya su tüketimini azalttı? Kaç firmamız yeşil finansmana erişti? Kaç üyemiz yeni düzenlemelere uyum sağlayarak ihracat pazarını korudu veya geliştirdi? Bu soruların yanıtlarını izlemeliyiz" diye konuştu.

Özhelvacı, İzmir'in kurumsal gücü, üniversitelerinin bilgi birikimi ve iş dünyasının girişimciliğiyle yeşil dönüşüme yön verebilecek kentlerden biri olabileceğini belirterek, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e ortaya koyduğu vizyon, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ise değerlendirmelerini paylaşma imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı