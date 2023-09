İzmirli markası ikinci yaşında ihracata başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmirli" markası, birinci yılını 92. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte doldurdu. İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler, Amerika ve Kanada'da ihracatına başlanan İzmirli markalı ürünlerin, ikinci yaşında Dubai, Suudi Arabistan ve Fas'ta da satışa sunulacağının müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda küçük üreticiyi ihracatçı yapma hedefiyle İzTarım A.Ş. tarafından oluşturulan "İzmirli" markası, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda birinci yaşını doldurdu. Geçtiğimiz yıl 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Terra Madre Anadolu Fuarı'nda ilk kez vitrine çıkan İzmirli markası, bir yılda Türkiye piyasasının yanı sıra ihracatın kapısını da Amerika ve Kanada ile araladı.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

İzmirli markasının bir yıllık serüvenini anlatan İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, "Bugün bizim doğum günümüz. Başkanımızın 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu doğrultusunda küçük üreticinin desteklenmesi, iklim krizinin yönetilmesi ve ona göre ürün çeşitlendirilmesi ve nihayetinde tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını sağladık. Bu yolculukta ilk olarak çobanlarımızı tespit ettik. Küçük üreticimizden sütlerimizi aldık; onlardan peynirlerimizi yaptık. Ödemiş'teki tesisimizde et ürünlerimizi yaptık; sucuktan pastırmasına, kavurmasından köftesine kadar. Sonra atalık 8 bin yıllık tohumumuz karakılçığı İzmirli markasıyla makarna ve una dönüştürdük. Geçen bu süre içinde de birinci yaşımızı doldurduk. Bu ürün gamıyla birlikte bugün ikinci yaşımıza giriş yapıyoruz. Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile birlikte de artık taze ürünlerimize de, diğer süt ürünlerimize de girmiş olacağız. Çok yakında tüm Türkiye'de yeni ürünlerimizle yerimizi alacağız" diye konuştu.

DUBAİ, SUDDİ ARABİSTAN VE FAS'A İHRACAT BAŞLIYOR

Amerika ve Kanada'ya ihracata başlayan İzmirli markasının yeni rotasının müjdesini veren Onkardeşler, "İlk önce Dubai'deki bir fuara katıldık. Daha sonra çok önemsediğimiz Amerika'daki Fancy Food Show Fuarı'na katıldık. Ege İhracatçı Birliklerimizin Türkiye pavyonundaydık. Çok ilgi gördü açıkçası. Peynir ve makarna grubunda İtalyanların hakimiyetini yok ettik diyebiliriz. İlk ürünümüzün anlaşmasını yaptık, gönderdik. Amerika'ya ürün göndermek çok zor. FDA onayı almak çok zor. Ama biz bunu başardık. Çünkü çok kaliteli çok sağlıklı ürünler üretiyoruz. Her türlü sertifikamız var. Yurt dışında 28 etnik marketin raflarında yer alacağız. İnşallah konteynerlerimiz yüklenecek. Şu an Amerika ve Kanada'ya ihracatı başlatıyoruz. İkinci yaşımıza çok güzel bir haberle giriyoruz. Dubai, Suudi Arabistan ve Fas'a da gönderiyoruz. İnşallah tüm dünyada İzmirli ürünlerimizi tanıtacağız. Türkiye'de de çok önemli zincir market raflarında yerimizi alacağız. İzmirli'ye İzmirliler sahip çıktı. Şimdi tüm Türkiye ve dünya sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİ DONDURMASI İLK KEZ FUARDA TANITILIYOR

Bu yıl fuarda, İzTarım A.Ş. bünyesinde kurulan İzmirli standında bir yıllık serüvende İzmirli üreticilerden alınarak katma değer katılan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve karakılçık buğdaylı ürün gruplarını tanıttı. Fuarda ilk kez İzmirli dondurması ziyaretçilere ikram edilirken, İzmirli peynirleri, karakılçık makarnası gibi ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İzmirli standının yanı sıra yurttaşlara ucuz ve sağlıklı et sunan Halkın Kasabı'nın mobil satış aracından da ziyaretçilere et satışı yapıldı.