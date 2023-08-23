İzmir Büyükşehir Belediyesi Balıkçılara Destek Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren balıkçılara destek oldu. Büyükşehir Belediyesi, bakım masraflarını karşılayacak boya ve macun desteği ile yaprak buz makinesi hibe etti. Ayrıca balık ağı ve balıkçılık eğitimi destekleri de devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan av sezonu öncesi, artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren balıkçılara destek oldu. 12 metrenin altındaki teknelere bakım masraflarını karşılayacak boya ve macun desteği verilirken, kooperatiflere yaprak buz makinesi hibe edildi. Büyükşehir Belediyesi sezon içinde balık ağı ve balıkçılık eğitimi desteklerine de devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda bu yıl da küçük ölçekli balıkçıların gelirlerini artırmaya yönelik destekler sürüyor. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük ölçekli üreticilerin denize inmeden önceki bakım masraflarını karşılayabilmek için boya ve macun desteği verdi.

Su ürünleri kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan destekler için Dikili'deki Çandarlı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, balıkçılara boya ve macunlarını dağıttı.

Törende konuşan Başkanvekili Mustafa Özuslu, şunları kaydetti:

"Küçük ölçekli balıkçılarımıza bir nebze katkıda bulunmak, dertlerine derman olabilmek için desteklerimizi sürdüreceğiz. Siz üretmezseniz bu memlekette müreffeh bir hayat mümkün olamaz. Üretmeyen bir Türkiye yaşayamaz."

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise "Bu destekler bu zamanlarda çok değerli. Yanlış politikalar nedeniyle Türkiye belki de en büyük krizi yaşıyor. Balıkçılarımız, çiftçilerimiz mutsuz. Tüm zor zamanlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi desteklerinden vazgeçmiyor" dedi.

İzmir'in ovalarında olduğu kadar denizlerinde de küçük üreticiyi kalkındırmak için çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, şöyle konuştu:

"Üretimin devamlılığı esasına bağlı olarak Başka bir Tarım Mümkün vizyonumuz doğrultusunda şu ana kadar tekne bakım destekleri kapsamında 34 kooperatif ve 690 üreticiye ulaştık. Kooperatiflere üye olan ve 12 metrenin altında teknesi olan küçük üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplumun her kesiminin alım gücünün düştüğünü biliyoruz. Alım gücü düşen üreticileri destekleme noktasında üretimin yapıldığı andan, tüketimin yapıldığı ana kadar tüm süreçte ihtiyaçları olan her neyse yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu destekler sadece tekne bakım malzemeleri değil, aynı zamanda yaprak buz makinesi, balık ağı ve eğitimler konusunda desteklerimiz devam ediyor. Yaprak buz makinesi de yine küçük ölçekli üreticilerin en büyük girdi maliyetlerinden bir tanesi. Makineyi kendilerine hibe ederek balıkçıları buz maliyetinden kurtarmış olduk. Çok küçük bir buz çuvalının 50 TL'ye satıldığı bugünlerde tuttuğu balığı, satacağı mekana kadar getirecek imkanı bu sayede buluyorlar."