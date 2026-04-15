Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından organize edilen ve sektörünün Avrasya'daki en büyük, dünyadaki üçüncü büyük fuarı olan İstanbul Kırtasiye Fuarı 32'nci kez kapılarını açtı.

Okul, kırtasiye, kağıt, ofis malzemeleri ve oyuncak sektörlerinin tüm paydaşlarını bir araya getiren 32. İstanbul Kırtasiye Fuarı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, kırtasiye sektörünün eğitimden iş dünyasına, sanattan gündelik yaşama kadar hayatın her katmanına dokunan toplumsal bir alana dönüştüğünü belirtti.

Fuarın sadece ürün sergileme değil, aynı zamanda geleceğe yön veren fikirlerin, işbirliklerinin ve vizyonunun buluşma noktası olduğunu kaydeden Tuncer, "Bugün burada gelenekselden yeni nesile kadar çok yönlü bir sektöre şahitlik edeceğiz. Kalem ve defter ile başlayan sektörün bu yolculuğu üretimden sanata ve ofis çözümlerine kadar geniş bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm sektörün dinamizmini ve hızlı adaptasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor." diye konuştu.

Tuncer, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın, tedarik zincirindeki daralmalara, enerjide yaşanan sorunlara, ticaretin küresel ölçekte olumsuz etkilenmesine neden olduğunu ifade etti.

Söz konusu olumsuz etki ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), bu yıl küresel ticaretteki büyümeye ilişkin tahminlerini paylaşan Tuncer, "IMF, 2026 yılında küresel ticaretteki büyümenin yüzde 2'nin altında olacağını belirtiyor. 2025'te büyüme oranı yüzde 4,5'ti. Küreselde yaşanan bu negatif gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyüme kaydetti." dedi.

Tuncer, Bakanlık olarak küresel ticarette katma değerli ekonomik yapı için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Kırtasiye sektöründe kalıcı bir yer edinmek için gerekli tüm unsurlara sahibiz"

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul Kırtasiye Fuarı'nın, birçok sektörün bir arada olduğu bir fuar olduğunu belirterek, "Türkiye'de kırtasiye pazarının, burada bahsettiğimiz 5 sektörün toplamına baktığımız zaman, yaklaşık yüzde 40'ı yerli, yüzde 60'ı ise ithalattan meydana geliyor. Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka yurt içi üretimini artırması gerekiyor." diye konuştu.

Sektörün hem yurt içi elektronik ticareti hem de sınır aşırı elektronik ticareti gündeme alması gerektiğine dikkati çeken Avdagiç, özellikle yurt dışındaki tüketiciye hızlı ulaşmak için bu konun önemli olduğunu ve Ticaret Bakanlığının da etkin destekleri bulunduğunu dile getirdi.

Avdagiç, yurt dışında belli yerlerde depolar oluşturup tüketiciye çok daha hızlı ulaşılabileceğini aktararak şunları kaydetti:

"Burada sadece tekli firmalar olarak değil, firmaların bir araya gelip toplu halde maliyetlerini daha kontrollü bir şekilde de düşürüp hayata geçirmesi, yurt dışındaki tüketiciye daha hızlı ulaşmaları lazım. Bazı projeksiyonlarda 2030-2032'ye kadar yeni jenerasyonun özellikle bu sektördeki alımlarının yüzde 50-55 online olacağı yönünde araştırmalar var. Buradaki fırsat penceresini asla kaçırmamamız gerekiyor."

Avdagiç, Türkiye'nin genç nüfusu ve eğitime yönelik yatırımlarının kırtasiye ürünleri pazarının canlılığını koruduğunu gösterdiğini belirterek, ikiz dönüşümü başarması halinde kırtasiye sektörünün yeni bir ivme kazanacağını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) pazarına yakınlığını avantaja çevirmek için söz konusu yatırımları artırması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Doğru lokasyon, güçlü AR-GE altyapısı ve kararlı girişimci yapımızla kırtasiye sektöründe kalıcı bir yer edinmek için gerekli tüm unsurlara sahibiz. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan bu güçlü ağ, fuarın etkinliğini daha da artıracak." diye konuştu.

"Kırtasiye ürünleri ihracatında Avrupa pazarında belirleyiciyiz"

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Keresteci, fuarın sadece ticaret platformu değil, aynı zamanda sektörün bir vizyonu olduğunu, dernek olarak 40'ıncı yıllarını geride bıraktıklarını dile getrdi.

Türkiye kırtasiye sektörünün küresel bazda değerlendirildiğinde sektörün, eğitim, ofis ve bireysel kullanım talebine dayalı yapısı sayesinde istikrarlı ve dinamik bir görünüm sergilediğine değinen Keresteci, şöyle devam etti:

"Geniş ürün yelpazesi sayesinde sektör, güçlü üretim altyapısı ile hem iç pazarda hem dış pazarda önemli bir konuma sahip. Dış ticaret verilerine baktığımızda Türkiye'nin kırtasiye ürünleri ihracatında Avrupa pazarında belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Almanya, İtalya, Romanya, Birleşik Krallık, sektörün ana ihracat destinasyonları arasında bulunuyor. Bunların yanında Avrupa ülkeleri gibi yüksek kaliteli ürün merkezleri ve tedarik yapısında önemli rol oynuyor. Bu yapı sektörün hem maliyet avantajı hem de ürün çeşitliği açısından dengeli bir tedarik stratejisi izlediğini gösteriyor. Küresel ölçekte kırtasiye sektörü büyümesini sürdürüyor. 2025'te 150 milyar dolar üzerinde olan pazar büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor. Özellikle sürdürülebilir ürünler, yeniden doldurulabilir kalemler, çocukların beğenisini kazanan tasarım ürünler, estetik ve premium segmenti ürünler ile e-ticaret kanalındaki gelişim, sektörü dönüşüme yönlendiren başlıklar önemli yer ediniyor. Fuarımızda bu yıl 34 ülkeden 200'e yakın yabancı misafirimizi sizlerle buluşturacağız."

'Hikayesi Olan Kalemler' isimli koleksiyon ziyarete açık

18 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olan fuarda, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in 'Hikayesi Olan Kalemler' isimli koleksiyonu da sergilenecek.

Koleksiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı ve kurucusu Nursultan Nazarbayev, Turgut Özal (altın cross kalemi), Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş gibi önemli isimler ve önemli anlara sahip olan kalemler bulunuyor.