İstanbul'da Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda TBM Kazısı Çıkış Töreni Yapıldı

Haber: OKTAY YILDIRIM / Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı TBM Kazısı Bitirme Töreni'nde konuştu. İmamoğlu, "Biz, yerin altını demir ağlarla örerek, insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla buluşturmanın emin adımlarla yol yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. İşi erbabına, işi bilen insanlara, insanlarımızı ayırt etmeksizin yeteneklerine bakarak, onların bilgilerinden faydalanarak, bilginin önünde saygıyla eğilerek, yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu, milli bir yolculuktur. Millet adına yolculuktur. Ekonomiyi de bilene teslim edeceksin. Metroyu da bilene teslim edeceksin. Yol inşaatını da bilene teslim edeceksin" dedi.

Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 13 kilometrelik 9 istasyonlu 2 bağımsız metro hattından oluşan Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattını 2017'de başlattı. 4,9 kilometrelik 2 istasyonlu Pendik- Kaynarca ve 9,10 kilometrelik 7 istasyonlu Kaynarca-Tuzla hatlarındaki çalışmalar, fiziki ilerlemesi binde 2 aşamasındayken, neredeyse hiç başlamadan dönemin İBB yönetimi tarafından 29.12.2017 tarihli yazıyla durduruldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimi, durmuş metro yatırımlarından olan söz konusu iki hattın finansmanında kullanmak üzere, 8 Kasım 2019'da Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 86 milyon Euro kredi sağladı. Şubat 2020'de temin edilen bu kredi ile hatlardaki çalışmalar yeniden başlatıldı. Aralık 2020'de gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile de projeye 34 milyon Euro'luk daha finans katkısı sağlandı. 15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 31810 sayılı Cumhurbaşkanı kararından kaynaklı tek taraflı fesih hakkını kullanan yüklenici firma, çalışmalarını durdurdu.

YENİ İHALE İLE SÜREÇ HIZLANDI

Yeni ihale için hızla harekete geçen İBB, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu'nun 1. Etap ( Pendik Merkez- Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Hattı) ihalesini yaptı ve çalışmalar yeniden başladı. İmamoğlu yönetiminin 2019'da göreve geldiğinde neredeyse sıfır (0) düzeyinde teslim alınan hattaki imalat seviyesi, çalışmalar sonucunda yüzde 50,8 oranına ulaştı. Tünel kazmada kullanılan TBM'lerin (Tünel Açma Makinesi), 1. Etap'taki çalışmalarını tamamlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP İstanbul milletvekili Ali Gökçek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin birer konuşma yaptı.

Göreve başladıkları andan itibaren en büyük atılımlardan birisini raylı sistemlerde gerçekleştirdiklerine vurgu yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"BU METRO HATTINI BAŞLATTIK' DİYORLAR. HAYIR, BAŞLAYAN BİR ŞEY YOK: Dünyanın aynı anda en fazla raylı sistem inşaatı yapan şehri biziz. Yeni metro hatlarını hemşerilerimizin hizmetine açtık. Açmaya devam ediyoruz. Finansman ve benzeri nedenlerle ihmale uğramış, çalışmaları durmuş olan hatlarda yeniden çalışmaya başlayarak, ciddi yol aldık. ve bu anlamda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yanı sıra yeni raylı sistem çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Kaynarca-Pendik-Tuzla hattının da durmuş durumda aldık. Burası, aslında başlı başına İstanbul'da devraldığımız birçok metro hattının durumunun özeti. Hani, 'Biz başlattık…' Neyi başlattınız? 'Bu metro hattını başlattık' diyorlar. Hayır, başlayan bir şey yok. 2017'de ihalesi yapıldı; doğru. Bunun gibi birçok yerin ihalesi yapıldı. O da doğru. Bakın bu söylediğim bir hamaset değil. Bu söylediğim bir uydurma cümle değil. İnanın bir kısmının ne yazık ki projesi dahi proje değildir. Büyük bir kısmının finansmanı yoktu. Sadece ortada ihale var, ihaleyi alan firmalar var. O kadar.

SÖZÜM ONA TABELALAR ASILMIŞ, DENMİŞ Kİ, 'METRO BAŞLADI: Tam da bu proje için söyleyeceğim şey; bir-iki tane şantiye kurulumu yapılmış -binde 2 dediğimiz odur- ve onun dışında başka bir durum yok" diyen İmamoğlu, "Duran bir yer. Sözüm ona tabelalar asılmış, denmiş ki, 'Metro başladı!' Bakın bu şekilde atılan adımdan dolayı burası tam üç yıl sıfır hareket… Biz göreve geldikten sonra ele aldığımız hatlardan birisi de burası. Bunu özellikle Pendikli hemşerilerim bilsinler. Bunu lütfen benim bütün arkadaşlarım, vatandaşlarımıza anlatsınlar. Kıymetli muhtarlarımız, siz de bu süreci lütfen duyun. Durum bundan ibarettir" ifadelerini kullandı. Böylesi büyük projeler için devletin kurumlarının birbiriyle uyumlu çalışması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Devletin her kurumu bize aittir. Milletimizin parasıyla, vergileriyle hayırlı işler yapmak, faydalı işler yapmaktır temeldeki görevimiz. Kimse babasının malını ya da cebindeki parasını konuşmuyor. Bizler, sizlerin malını, sizlerin parasını en ahlaklı, en erdemli şekliyle kullanarak, vatandaşlarımıza hizmet üreterek, çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlarını teminat altına almaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin özeti bu. Dolayısıyla bunun adı ister hükümet olsun ister bakanlık olsun ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun ister Pendik Belediyesi olsun, fark etmez.

DAVETLERİMİZE GELMEMELERİNİN HESABINI MİLLETE VERİRLER : Biz, bu tür törenlerimize, İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Diyeceksiniz ki, 'Niye Pendik Belediye Başkanı yok?' Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Davet ettiğimiz yer, bizim yerimiz değil ki; milletin yeri. Davet ettiğimiz proje, yine milletin projesi. O bakımdan biz davet edelim, onlar gelsin ya da gelmesin. Ama gelmemelerinin hesabını millete verirler" uyarısında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, "Gerçekten tam devlet insanlığına yakışır bir görüşme yaptık kendileriyle. İstanbul'un sorunlarına dönük, bir nevi ana omurgalarını sıraladık" bilgilerini paylaştı. Kentin batı yakasının ulaşım sorunun önemli ölçüde rahatlatacak Beylikdüzü-Sefaköy metro hattının yatırım planına alınmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Mahmutbey-Esenyurt hattını da biz başlatmıştık. Esenyurt'ta bırakmayacağız. Oradan Avcılar'a doğru orayı Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla birleştireceğiz.

EMİN ADIMLARLA YOL YÜRÜYÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ: Biz, yerin altını demir ağlarla örerek, İstanbul'un yaşamını kolaylaştırarak, tam da iklim kriziyle mücadelede kentlerde, temiz enerjiyle çalışan metroyla, çağdaş, insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla buluşturmanın emin adımlarla yol yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle uyum içerisinde hem devletimizin diğer kurumlarıyla çalışırken hem kendi iç mekanizmalarımızda süreçleri yönetirken işi erbabına, işi bilen insanlara, insanlarımızı ayırt etmeksizin yeteneklerine bakarak, onların bilgilerinden faydalanarak, bilginin önünde saygıyla eğilerek, yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu, milli bir yolculuktur. Millet adına yolculuktur. Ekonomiyi de bilene teslim edeceksin. Metroyu da bilene teslim edeceksin. Yol inşaatını da bilene teslim edeceksin. Hayata dair, yaşama dair, toplumun ihtiyaçlarını karşılarken, milletimizin yetişmiş insan kaynaklarından faydalanmak, aynı zamanda yine milletimizin ürettiği yerli bir kısım imalatları da sürecin içine katıp, dayanışmayla ülkemizi, şehirlerimiz üzerinden büyütmeye ve yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Bu anlamda, bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, yüklenicimize ve özellikle yer altında hizmetimize ulaştıran çok saygıdeğer emekçi dostlarımıza, mühendisinden işçisine bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

MARMARAY, YHT, ŞEHİR HATLARI VE SABİHA ÖKÇEN HAVALİMANI İLE ENTEGRE OLACAK

Söz konusu hattın 5,1 kilometre uzunluğundaki 1. etabı olan Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak kesimi, 3 istasyondan oluşuyor. Şimdiye kadar 2 TBM tarafından 5.044 metre tünel imalatı tamamlandı. Seyahat süresi Kadıköy-Kaynarca Merkez için 42 dakika, Pendik Merkez-Sabiha Gökçen Havalimanı için ise 15 dakika olacak. 2025 Mayıs ayında tamamlanması planlanan metro hattı, tek yönde saatte 61.800 yolcuya hizmet verebilecek. Hat tamamlandığında Pendik Merkez İstasyonu'nda Marmaray'a, Yüksek Hızlı Tren'e ve Şehir Hatları'na; Kaynarca Merkez İstasyonu'nda ise M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına, entegrasyon sağlanacak.