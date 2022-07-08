Isparta'da hububat hasat sezonu biçerdöver kontrolleri başladı

Isparta'da hububat hasadı için biçerdöverlerin tarlalara girmeye başlamasıyla birlikte Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından dane kaybını en aza indirmek amacıyla kontroller yapılıyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverlerin, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2022/1 no'lu tebliğleri gereği, hasat dönemi boyunca hububat hasadında dane kaybını en az seviyeye indirmek maksadıyla, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 14 ekip ve 31 teknik elemandan oluşan Kontrol Ekiplerince biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yaptırımlar uygulanıyor

Biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana gelirken, bu kayıplar nedeniyle milli ekonomi zarar görebiliyor. Yapılan kontrollerde valilik tebliğinde belirlenmiş bulunan oranın üzerinde kayıp yaptığı tespit edilen ve hazırlanan uygulama talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine yaptırım uygulanıyor. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi