İslahiye'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 50 bin dekar alanda yetiştirilen üzümlerin hasadı devam ediyor. Sıcaklar nedeniyle rekolte düşse de üzüm fiyatları üreticileri memnun ediyor.

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde, sofralık üzüm hasadı devam ediyor. 50 bin dekar arazide devam eden üzüm hasadından 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadı devam ediyor. Bu yıl sıcaklar nedeniyle olumsuz etkilenmesine rağmen ilçede 40 bin ton rekolte bekleniyor. Kilosu 10 ile 13 TL arasında işlem gören sofralık üzümler iç piyasanın yanı sıra bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

Hasat mevsiminin başlamasıyla yüzlerce tarım işçisi,sabah erken saatlerde üzüm bağlarında hasada başlıyor. Sıcak hava nedeniyle işçilerin şafak vakti başlayan mesaisi yaklaşık 5 saat sürüyor. İşçiler bağlardan tek tek kesikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yüklenerek hale gönderiyor. Sıcakların rekolteyi düşürmesine rağmen üzüm fiyatının üreticiyi mutlu ettiğini belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Bölgemizde 50 bin dekar da üzüm hasadımız devam etmektedir. Rekolte beklentimiz hava koşullarından dolayı beklentimizin altında kaldı. Fiyatlar geçen yıla oranla daha iyi diyebiliriz dedi.