İpsala Organize Sanayi Bölgesi İmar Planları Tamamlandı

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planları tamamlanarak onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, OSB kurulumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planları tamamlanarak onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, ilçe ziyaretinde OSB kurulumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölgeye katkı sağlayacak İpsala OSB'nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

İmar planlarının onaylanmasının ardından yüklenici firma inşa çalışmalarına başlayacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Akpınar çiftini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmet Modellerinden yararlanan ve her ikisi de engelli olan Aslı ve Barış Akpınar çiftini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Akpınar çiftiyle sohbet edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sevginin engel tanımadığını belirten Sezer, Akpınar çiftinin her türlü zorluğu el ele vererek aştığını ifade etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Fahriye YIldırım'ın da yer aldığı ziyarette Aslı Akpınar'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

Edirne turist sayısını artırmayı hedefliyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin yılda 10 milyon turist hedeflediğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda "Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler Paneline" katıldı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin Balkan coğrafyasındaki önemine dikkati çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile yapılan işbirliği sayesinde Edirne'deki turist sayısında artış yaşandığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş birlikleri sonucu Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısını 2019 yılında 5,5 milyona çıkardık. Otellerimizin yıllık doluluklar yüzde 70'i aştı. Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla ziyaretçi ağırlayan üçüncü şehir konumundayız. Bu rakamı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Edirne, Türkiye ve Balkanlar arasında bir anahtar görevini görüyor. Bizim için Balkanlar bir adım ötesi, komşu evi. Edirne'yi Türk turizmi için bir köprü haline getirmeye hazırız."

Jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimi sürüyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri Keşan ve İpsala'da sürücülere yönelik bilgilendirme yaptı.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güzergahları konusunda bilgilendirildi, aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı.