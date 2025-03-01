IMF, Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi sağlayacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, 15,5 milyar dolarlık dört yıllık finansman programının yedinci gözden geçirmesini tamamlayarak, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ödeme için personel düzeyinde anlaşmaya vardı.

TOPLAM ÖDEMELER 10,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bu anlaşmanın IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, Ukrayna'nın yaklaşık 400 milyon dolarlık ek finansmana erişimi sağlanacak. Bu son ödeme ile birlikte, program kapsamında Ukrayna'ya yapılan toplam ödemeler 10,1 milyar dolara ulaşmış olacak.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Devam eden savaş, Ukrayna halkı, ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır tahribata yol açmaya devam ediyor. Bu zorlu koşullara rağmen, program kritik dış destek sayesinde yolunda ilerliyor.

UKRAYNA'NIN REFORM TAAHHÜTLERİ

Ukrayna Maliye Bakanlığı, üzerinde mutabık kalınan reformların uygulanması konusunda verimli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. IMF yetkilisi Gavin Gray, programın, yüksek belirsizlik dönemlerinde Ukrayna'nın ekonomik çabalarına güçlü bir dayanak sağladığını vurguladı. Programın, kritik dış destekle birlikte yolunda ilerlediğini ifade etti.