Üye Girişi
Haberler

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak ve daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılacak fonla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." ifadelerini kullandı.

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu başvurularıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." dedi.

Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler." ifadelerini kullandı.

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu kredinin, ilk 2 yıl ödemesiz şekilde 4 yılda geri ödeme şartıyla verileceği bildirildi.

İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mahinur Özdemir Göktaş Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?
1000

Yorumlar (2)

mahmut:

Depremde mağdur olmuş insanımıza sahip çıkmak önemli bu uygulama güzel düşünülmüş. Lakin Deprem anında bile ihtiyacı olmadığı halde evi zarar görmediği halde yardım malzemelerini çalan çırpanı gördük. Bundan dolayı, bu iyi niyeti suistimal etmek isteyenlere fırsat verilmemeli...

4
2
yanıtYanıtla
Bükücü:

Güzel uygulama lakin fiyatın biraz daha artırılması gerekiyor. Sadece nişan ve düğün için yer kiralamak ve orkestra tutmak 150 bin TL ev malzemesi, beyaz eşya, yatak odası, oturma odası, takılar = 750 bin 1 milyon arası tutuyor gençler bu parayı nereden bulacak?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title