İhracat Odaklı E-Ticaret Buluşmaları Düzenlendi

ELİDER ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen 'İhracat Odaklı E-Ticaret Buluşmaları'nda, e-ticaret ve e-ihracat teşvikleri masaya yatırıldı. Etkinlikte, Türkiye'deki e-ticaret hacmi ve sipariş adetlerindeki artış da ele alındı.

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile 'İhracat Odaklı E-Ticaret Buluşmaları' toplantısı düzenledi. Etkinlikte 600 bin işletmeyi ilgilendiren teşvikler masaya yatırıldı. Buna göre yüz binlerce işletme ve şirketin erişebileceği destek paketleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Türkiye'de e-ticaret hacmi 2022 yılında yüzde 109 oranında büyüyerek 800,7 milyar TL'ye ulaşırken, perakende e-ticaret hacmi ise 458 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında e-ticaret siparişlerinin adedi bir önceki yıla göre yüzde 43 artış kaydetti. E-ticaret ekosistemindeki gelişmeler, sektörde yer alan ya da yer alacak olan işletmeleri için önemli fırsatlar barındırıyor.

Fulya'daki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirilen etkinliğe; Ticaret Bakanlıgˆı Bilis¸im, Yazılım, Dijital ve I·letis¸im Hizmetleri Dairesi Bas¸kanı Hürol Karlı, E-İhracat ve Yeni Teknolojiler Daire Bas¸kanı Hasan Önal, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzman Yardımcısı Oğuzhan Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, BTM Genel Mu¨du¨rü I·brahim Elbas¸ı, ELİDER Yönetim Kurulu Bas¸kanı Fehmi Darbay, Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Kargoist Genel Müdür Yardımcısı Fahri Çırak, Uyumsoft Genel Müdürü Erhun Öcal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ekosistemden önemli isimler katıldı.

DARBAY: E-TİCARET VE E-İHRACAT TEŞVİKLERİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Etkinlikte; yaklaşık 600 bin e-ticaret işletmesini, KOBİ'ler ve binlerce yazılım şirketini doğrudan ilgilendiren teşvikler ele alındı. E-ticaret, e-ihracat, yazılım ve bilişim sektörlerine artan ilgi ile 5886 sayılı kanun kapsamındaki devlet destekleri, teşvikler, yeni e-ticaret yasası ve yönetmelikler gibi konular profesyonel isimler tarafından değerlendirildi. Özellikle e-ihracat devlet destekleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Darbay, buradaki konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle e-ihracat ve e-ticarete yönelik kamu destekleri konusunda işletmeleri bilgilendirmeye devam edeceklerini aktardı.

E-ticaret altyapı sağlayıcısı Ticimax'ın CEO'su Cenk Çiğdemli ise, devlet desteklerinin yüz binlerce işletmeyi doğrudan ilgilendirdiğine işaret ederek, etkinlik için ELİDER'e teşekkür etti.

HASAN ÖNAL: E-İHRACAT KONSORSİYUMLARINA 81 MİLYON 447 BİN TL TEŞVİK VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ise, yaptığı sunumda, şirketlere şu ana kadar yapılan e-ihracat desteklerini açıkladı. Şirketlere 27 milyon 149 bin TL, e-ihracat konsorsiyumlarına 81 milyon 447 bin TL, perakende e-ticaret sitelerine 81 milyon 440 bin TL, pazaryerlerine 81 milyon 400 bin TL, B2B platformlarına 7 milyon 239 bin TL tutarında teşvikin yararlanıcılara açıldığını kaydeden Önal, başvuruların ve fırsatların devam ettiğini vurguladı.

TURQUALİTY KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

Ticaret Bakanlığı Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol Karlı ise, Turquality kapsamında yazılım, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, gömülü yazılım, e-spor, finansal yazılım, blok zincir, akıllı şehir, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık, dijital oyun, yeşil dönüşüm, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim ve veri merkezlerine yönelik teşvik ve destekler hakkında bilgi verdi. Karlı, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşaması destekleri, pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri, yüksek katma değere yönelik destekler hakkında da ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

Hürol Karlı, ayrıca, mevcut destekler içinde bulunan Tekno Hızlandırıcı Programı, Serbest Bölge, İhtisas Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri öncülüğündeki şirketlere ve Üniversite Teknoloji Merkezlerine (Teknopark) yüzde 70 oranında ve 2 yıl süreli olarak proje başına 9 milyon 618 bin TL tutarında kullandırılabilen destek hakkında da detaylı bilgiler verdi.

KATILIMCILAR SORULARINA CEVAP BULDU

Etkinlikte ayrıca, ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar da ele alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ilgili teşvik, destek ve hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; yazılım, bilişim, e-ihracat sektörleri için hazırlanan teşvikler, destekler ve hizmetler hakkında önemli bilgilendirmeler yapıldı. Sunumlarda, Türkiye'de e-ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar, devletin e-ihracat teşvikleri konusundaki çalışmaları ve gelecekteki planları hakkında bilgiler verildi. Yüksek ilgiyle dinleyen katılımcılardan gelen soru ve dilekler sunum yapan bakanlık yetkilileri tarafından detaylı bir şekilde cevaplandı."

"ELİDER GLOBAL SEKTÖR BULUŞMALARI TAKVİMİ AÇIKLIYORUZ"

Fehmi Darbay, "Eğitimden istihdama, teşviklerden yasal regülasyonlara, e-ticaret alt yapılarından entegratörlere, ödeme kuruluşlarından lojistik sektörüne, en önemlisi de pazaryerlerinden e-ihracata kadar dokunmamız gereken çok fazla alan olduğunun farkındayız. Bu sebeple e-ticaret ekosisteminin içindeki tüm paydaşları ELİDER ile hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. "E-ihracatı buradan konuşmanın dışında hedeflediğiniz pazarı yerinde görmek ürün ve fiyat analizini yerinde ölçümlemek, ilgili ülkelerde entegratör, fullfilment depolar ve e-ticaret siteleri ile birebir görüşmeler yapmak hepimizi hedefe daha hızlı ulaşacaktır" diyen Fehmi Darbay, ayrıca, "ELİDER Global Sektör Buluşmaları" takvimi hazırlandığını açıklayarak, "Bu takvimi üyelerimizle en kısa sürede paylaşarak yurt dışı sektörel heyet çalışmalarımızın startını vereceğiz" şeklinde konuştu.