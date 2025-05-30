Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, '2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu an üzerinde çalıştığımız konulardan birisi, İslami Finansman Kanunu'nu oluşturmak ve Meclisten geçirmek." dedi.

Şimşek, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"ndeki konuşmasında zirvenin sektör için önemine dikkati çekti.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin son derece kaotik bir hal aldığına, şu anda belirsizliğin tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Şimşek, buna rağmen bütün zorlukların aynı zamanda içinde fırsatlar barındırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda ABD ile Çin arasında yoğun bir stratejik rekabet yaşanıyor ve bu durum küresel ticaret dinamiklerinde köklü değişimlere yol açıyor. Oysa tarihte ekonomik büyümenin temel itici gücü her zaman ticaret olmuştur. Bugün ise bu mekanizma, olması gerektiği gibi işlemiyor. Diğer yandan, küresel borç seviyesi tarihi zirvelere ulaşmış durumda. Bu da beraberinde makrofinansal belirsizlikleri ve artan güvensizlik ortamını getiriyor. Bütün bunlara ek olarak, yapay zeka devriminin eşiğindeyiz. Bu gelişme, sınırsız bir üretkenlik potansiyeli sunsa da bu potansiyele herkesin eşit şekilde erişebilmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, küresel ölçekte eşitsizliklerin derinleşmesinden endişe ediyoruz."

"Dünyada şu an çok önemli zorluklar aynı anda gerçekleşiyor"

İklim konusunun önemine de değinen Şimşek, dünyanın jeopolitik çekişmeler içerisinde, savaşların arasında bir de iklim kriziyle başa çıkmaya çalıştığını dile getirdi.

Dünyada büyümenin düşüş gösterdiği bir ortamda İslami finansın konumuna dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi:

"Küresel büyümenin yüzde 3'ün altında kalacağını öngörüyoruz. Bu görünüm, içinde bulunduğumuz küresel dönüşümlerle birlikte daha da zorlu bir hal alabilir. Böylesi bir ortamda büyümenin ve refahın daha adil paylaşılmasını sağlayacak yollar arıyoruz. İşte tam bu noktada İslami finans, umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü burada risk paylaşımı esas alınırken finansman da reel varlıklara dayanıyor. Bu yaklaşım, sistemin güvenilirliğini artırıyor. Dahası, İslami finansın temelinde sürdürülebilirlik anlayışı yatıyor.

Eşit katılıma ve kapsayıcılığa dayalı yapısı sayesinde hem sosyal hem finansal anlamda herkes için erişilebilir bir model sunuyor. Bugünün karmaşık ekonomik sorunlarını düşündüğümüzde İslami finans, refahın adil paylaşımını mümkün kılabilecek güçlü bir araç ve etkili bir yol haritası olabilir."

"İslami finansmanda özellikle değer ve piyasa payı konusunda çok hızlı bir büyüme görülüyor"

Bakan Şimşek, İslami finans alanında özellikle değer ve piyasa payı açısından çok hızlı büyüme yaşandığını vurgulayarak, "Küresel finansal varlıklar içinde İslami finansın payı halen yalnızca yüzde 1'in biraz üzerinde. Oysa dünyanın sürdürülebilir geleceği açısından en doğru güzergahın bu olduğunu düşünüyorsak mevcut payın ne kadar küçük olduğu da ortada. Bu yapının gelişmesi için mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflenen rakamlara ulaşmak için öncelikle engel teşkil eden unsurların doğru şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, İslami finansın küresel ölçekte henüz yeterince uygulanabilir görülmediğini ve ilginin daha çok belirli coğrafyalarla sınırlı kaldığını söyledi.

Şimşek, "Bu alandaki temel oyuncular, küresel ölçekte bu inovasyona yatırım yapmıyor. Aynı zamanda yetenek eksikliği ve düzenleyici çerçevede ciddi boşluklar var. Elbette son yıllarda önemli ilerlemeler sağlandı ancak hala aşılması gereken büyük yapısal sorunlarla karşı karşıyayız. Geride kalmamıza neden olan etkenleri net biçimde tespit edebilirsek ancak o zaman etkili çözümler geliştirebiliriz." diye konuştu.

"Katılım esaslı finansman olanakları açısından finansal piyasalar şu anda gelişiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'de halihazırda 9 katılım bankasının bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de katılım finansı, bankacılık sektörü içinde kayda değer bir orana ulaşmış durumda. Özellikle katılım esaslı finansman araçları açısından piyasalar gelişim gösteriyor. Biz de sektörün sağlıklı şekilde büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ancak mevcut durumda katılım bankalarının Türk bankacılık sistemindeki payı yalnızca yüzde 8,3 seviyesinde. Bu oran, potansiyelin oldukça gerisinde ve daha geniş ölçekli bir büyümeye ihtiyaç duyduğumuzu açıkça gösteriyor."

Şimşek, Türkiye'nin İslami finans gelişme endeksinde ilk 10'a girdiğini kaydederek, "136 ülke içerisinde 10. gelişmiş piyasa olarak burada yer alıyoruz. Hazine, hem yerel hem de ulusal piyasalarda sukuk ihraçlarına önem veriyor." diye konuştu.

"İslami Finans Kanunu üzerinde çalışıyoruz"

Bakan Şimşek, İslami bankacılığın ve katılım esaslı piyasaların gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önceliklerimiz arasında kurumsal yapıların dönüştürülmesi, daha destekleyici bir yasal altyapının oluşturulması, bütüncül bir yönetişim modelinin hayata geçirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yer alıyor. Bu kapsamda, şu anda öncelikli olarak İslami Finansman Kanunu'nu hazırlıyor ve Meclis gündemine taşımaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız konulardan birisi, İslami Finansman Kanunu'nu oluşturmak ve Meclisten geçirmek. Taslak metinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar vardı, bu konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sektörün benimsemeyeceği veya uygulamada sorun yaratabilecek maddeleri yasaya dahil etmek istemiyoruz."

"İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'de iş yapmak için cazip ortam sunuyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bankacılık sisteminin ağırlıklı olarak kısa vadeli fonlamalara dayandığını, bu yapının uzun vadeli yatırımların finansmanında sınırlamalar yarattığını ifade etti.

Bu nedenle finansal sistemin derinleşmesinin ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, "İstanbul'un küresel bir finans merkezi haline getirilmesi, bu bağlamda kritik bir hedef. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan İstanbul Finans Merkezi, yalnızca bir mekan değil aynı zamanda nitelikli insan kaynağına yatırım yapan stratejik bir merkez olarak kurgulandı. Bu doğrultuda altyapı çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin sunduğu avantajlara da değinen Şimşek, "Eğer Türkiye'de iş yapmak istiyorsanız en doğru yer burası. Sağladığı güçlü teşvikler hem yatırımcılar hem de şirketler için büyük bir cazibe oluşturuyor ve rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca küresel profesyonellerin İstanbul'a çekilmesi için elverişli bir ortam yaratıyor. İslami finansın karşılaştığı temel sorunlardan biri olan nitelikli insan kaynağı eksikliği açısından da İstanbul Finans Merkezi'nin bu boşluğu doldurabilecek güçlü bir platform olması bekleniyor." diye konuştu.

"İslami finansman, refahın paylaşılmasında büyük rol oynayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sürdürülebilir kalkınmaya inandıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Refahın adil biçimde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz ve bu noktada İslami finansmanın önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Küresel finans sistemi içinde şu an için nispeten küçük bir paya sahip olsa da bu alandaki zirveler ve uluslararası konferanslar, gelişimin hızlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

İslami finansın son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme dikkat çekici. Daha önce neredeyse görünmezken bugün küresel finansal varlıkların yaklaşık yüzde 1'ini temsil eder hale geldi. Bu noktayı bir sıçrama tahtası olarak görmeliyiz. Yerel ve küresel düzeyde mevcut sorunların farkına vararak, doğru adımları atarak, verimliliği artırarak ve güçlü işbirlikleri kurarak bu payı çok daha kısa sürede yüzde 2'ye hatta yüzde 5'e çıkarabiliriz."