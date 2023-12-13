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Haydar Aliyev, SOCAR Türkiye tarafından anıldı

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Azerbaycan ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yıl dönümünde SOCAR Türkiye tarafından düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri lokasyonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ve SOCAR Türkiye çalışanları da etkinliklere katıldı.

SOCAR Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri lokasyonlarında eş zamanlı düzenlenen törenlerde Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in aziz hatırası derin saygı ve hürmetle anıldı.

SOCAR Türkiye, faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'i vefatının 20'nci yıl dönümünde anmak için törenler düzenledi. SOCAR Türkiye'nin İstanbul'daki merkez ofisinde gerçekleşen törene Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva katılırken, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri lokasyonlarında da SOCAR Türkiye üst yönetimi ve SOCAR Türkiye çalışanları ile birlikte eş zamanlı anma törenleri gerçekleştirildi. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törenlerde, Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Haydar Aliyev Azerbaycan İstanbul Türkiye Etkinlikler Diplomasi Enerji Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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