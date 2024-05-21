Hatay Lezzetleri Çarşısı Temmuzda Hizmete Açılıyor

Depremlerin yıkıma neden olduğu gastronomi kenti Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı restoranları buluşturacak Hatay Lezzetleri Çarşısı'nın temmuzda hizmete açılması hedefleniyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan işletmelerin yeniden müşterileriyle buluşması için projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ne kurulan Hatay Lezzetleri Çarşısı'nda sona yaklaşıldı.

Eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda geçen yıl başlatılan inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

İşletmelerde Antakya künefesi, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabı gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerin de bulunduğu yöresel yiyecekler sunulacak.

Hatay'ın gastronomi turizmi ve sosyal yaşamını hareketlendirecek çarşının, temmuzda ilk misafirlerini ağırlaması planlanıyor.

"Öne çıkan ve marka değerine sahip restoranlar olacak"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ın, kültürel çeşitliliğini mutfağına yansıttığını söyledi.

Çarşıda, gastronomi sektöründe öne çıkmış firmalara yer verileceğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Deprem sonrasında yıkılan veya ağır hasar alan, Hatay'ın öne çıkan ve marka değerine sahip restoranlarına yönelik hizmet sunum alanının oluşturulması ve kısmen de olsa istihdamın geliştirilmesi bakımından bir çarşı oluşturmayı amaçladık."

Masatlı, restoranların 96 metrekare kapalı, 36 metrekare açık alana sahip olduğunu, peyzaj ve tefrişat işlemlerinin ardından çarşının temmuz içerisinde açılmasının hedeflendiğini anlattı.

Çarşının hayata geçmesiyle bölge halkının ve ziyaretçilerin nezih ortamda vakit geçirebilecekleri sosyal bir alan oluşacağını dile getiren Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızda gastronomi, sadece beslenme biçimi değil aynı zamanda kültürel miras, hatta yaşam tarzı. Hatay Lezzetleri Çarşı ile zengin mutfak kültürümüzü ülkemize ve dünyaya bir kez daha hatırlatarak, bölgemizin ekonomik, sosyal ve turistik açıdan gelişmesine katkı sunmayı planlıyoruz."

Masatlı, kentin marka değerini yükseltme hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, coğrafi işaretli ürün sayısını 31'e çıkardıklarını, 85 ürün için de başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.