Hasanbey Lojistik Merkezi'nden EOSB'ye kadar uzanan demiryolu projesinde mutabakat sağlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) arasında Hasanbey Lojistik Merkezin'den EOSB'ye kadar uzanacak demiryolu projesi için mutabakat metni imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) arasında Hasanbey Lojistik Merkezin'den EOSB'ye kadar uzanacak demiryolu projesi için mutabakat metni imzalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni, Hasanbey Lojistik Merkezi'ne bağlayacak demiryolu projesinin mutabakat metninin imzaları atıldı. 15 kilometrelik proje ile üretim ve ihracat yapan firmaların sevkiyat ve elleçlemede zayiatının azaltılması, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi, ulaştırmada verimlilik ve etkinliğin artırılması, "Avrupa Yeşil Yol Projesi" çerçevesinde ihracatın geliştirilmesi, ulaştırmada etkinlik ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

TÜRASAŞ Lokomotif Fabrikası'nda Eskişehir-5000 İsim Tescil Töreni'nden sonra yapılan imza törenine, TCDD 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.

"Pazarlarımıza çok daha hızlı bir şekilde intikal etmiş olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, "Sanayicimiz bizden şöyle bir talepte bulundu; 'Hamdolsun karayollarımız var, gemi yollarımız var, ancak demiryolu ile OSB arasında bir bağlantı hat eksikliği var. Aynı şekilde limanlara da hızlı bir şekilde bu ürünlerimizi sevk etme istiyoruz' demişlerdi. Karşılıklı iş birliği yapılacak. OSB'miz inşallah belli ölçülerde imkanların hizmetinde bu hattın yapımına katkı sağlayacak. Ondan sonra da inşallah Alt Yapı Genel Müdürlüğü'müz, TCDD'miz kalan üst yapı ile eksikleri tamamlamış olacak. Böylece kısa sürede artık sanayicimiz ürünlerini ya da temin ettiği hammaddeleri fabrikandan yükleyerek, ya da boşaltmak suretiyle doğrudan limanlarımıza eriştirmiş olacak. Pazarlarımıza çok daha hızlı bir şekilde intikal etmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasının ardından TCDD 2. Bölge Müdürü Mahmut Civan ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Nadir Küpeli tarafından hazırlanan protokol imzalandı.

"İhracatımız çok daha hızlı artış gösterecektir"

İmza sonrası bir açıklama yapan EOSB Başkanı Nadir Küpeli ise, "Bu protokol ile yıllardır sanayicimizin büyük bir özlem içinde beklediği demiryolu hattını ilerleyen aylarda artık hayata geçirmiş olacağız. Bu konuda bize büyük destek sağlayan Bakanımıza, Valimize ve TCDD yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu hattın açılmasıyla Eskişehir sanayi, ihracat yönünden çok büyük bir avantaj elde edecek, ihracatımız çok daha hızlı artış gösterecektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR