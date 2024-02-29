Güney Kariyer Fuarı'nda 25 Bin Katılımcı İşverenlerle Buluştu

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) 25 binin üzerinde katılımcı işverenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 12 üniversitenin katıldığı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreni Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 12 üniversitenin rektörü ve il protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Fuara Akdeniz Üniversitesi'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden üniversitelerin öğrencileri de katıldı.

85 farklı etkinlik

İki gün süren Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) mülakatlar, söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları gibi 85 farklı etkinlik düzenlendi. 4. Nesil kahve deneyimleri, resim atölyesi, seramik atölyesi, turizmde yenileyici geri dönüşüm atölyesi, katı sanatı atölyesi, ebru atölyesi, sushi atölyesi, tiyatrolar, dans gösterilerinin yanı sıra Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı'nı da gezme fırsatını yakalayan öğrenciler alanında yetkin isimlerin tecrübe paylaşımlarından faydalandı. Katılımcılar 200'ün üzerinde açılan firma stantlarını ziyaret ederek iş ve staj imkanları için birebir görüşme fırsatı buldu.

"Yıldız isimler tecrübelerini paylaştı"

GÜNKAF'ta dünyada ilklere imza atan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da öğrencilerle bir araya gelerek kariyerini ve alanıyla ilgili merak edilenleri paylaştı. Katılımcılar, Antalya Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar'dan "Hakimlik ve Savcılık Meslek Tanımı Kariyer Planlama Tavsiyeleri"ni dinledi. Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt da öğrencilerle buluştu. Savunma sanayii firmaları tarafından "Savunma Sanayiinde Yetenek Yönetimi Paneli" de gerçekleştirildi.

2023 Dünya Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz, Sanatçı Sümer Ezgü, Eski Milli Futbolcu/Teknik Direktör Ümit Karan, Güreşçi İsmail Balaban, Turan Balaban, TV Yapımcısı/Sporcu/Eğitmen Serdar Kılıç gibi yıldız isimler öğrencilerle bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. CBİKO Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanı Dr. Neşe Gülmez, CBİKO İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan, Sunexpress İK Koordinatörü Dr. Yasin Öztürk, KOSGEB Antalya Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, Tour of Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, HÜRKUŞ Pilotu Murat Özpala da iş hayatlarındaki bilgilerini katılımcılara aktardı. - ANTALYA